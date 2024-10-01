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Удар Ирана по Израилю ,  
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Тегеран объявил об ударе по Израилю и объяснил его причины

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Удар Ирана по Израилю
Армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана ранее этим вечером. По данным Jerusalem Post, всего Ираном было выпущено около 500 ракет. В КСИР назвали удар ответом на гибель лидеров ХАМАС и «Хезболлы»
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление в связи с ударом по Израилю. В нем указывается, что решение о нем было принято в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, передает Mehr.

«В ответ на мученическую смерть мученика Исмаила Хании (главы политбюро ХАМАС), Сайеда Хасана Насраллы (лидера «Хезболлы») и мученика Аббаса Нильфорушана (иранский бригадный генерал КСИР) мы нанесли удар по самому центру оккупированных земель», — говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана в районе 19:30 (мск). Спустя десять минут израильские СМИ начали публиковать кадры с работой местных ПВО.

По данным The Jerusalem Post, всего Ираном было выпущено около 500 ракет. Как отмечал Ynet, сообщения о взрывах поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Также издание пишет, что было зафиксировано прямое попадание в здание на севере Тель-Авива.

Тегеран объявил об ударе по Израилю и объяснил его причины
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Напряженность между Израилем с одной стороны и Ливаном и Ираном — с другой обострилась после серии взрывов пейджеров, раций и другой техники 17–18 сентября, принадлежавшей членам «Хезболлы». 23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы», а спустя еще четыре дня отчиталась о гибели лидера группировки Хасана Насраллы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл лидера «Хезболлы» «стержнем оси, главным двигателем оси зла Ирана» (Тегеран поддерживает ливанскую группировку). Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть. Президент республики Масуд Пезешкиан призвал арабские страны не оставлять «Хезболлу» «в одиночестве» и «не стоять в стороне». В то же время Тегеран исключил отправку своих войск в Ливан для помощи «Хезболле» в возможном конфликте с Израилем.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Иран ракетный удар Хасан Насралла Исмаил Хания
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