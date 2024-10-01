 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Российский самолет развернулся в небе из-за ракетного удара по Израилю

Лайнер Red Wings ушел на запасной аэродром из-за ракетного удара по Израилю
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
На фоне ракетной атаки Ирана лайнеру, летевшему из Сочи в Тель-Авив, пришлось сесть в Египте. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от рейсов в Иран, Израиль и Ирак
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пассажирский лайнер авиакомпании Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив, был вынужден развернуться и уйти на запасной аэродром на фоне ракетного удара Ирана по Израилю.

«В связи с закрытием воздушного пространства Израиля рейс WZ4311 Сочи — Тель-Авив направлен на запасной аэродром», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Red Wings. Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх.

Ракетная атака продолжалась около часа, первые сообщения о запусках появились в районе 19:30 мск. На фоне ударов Ирак, Израиль и Иордания закрыли воздушное пространство, работа аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве была приостановлена.

Согласно данным Flightradar, из Москвы рейсы в Тель-Авив ежедневно выполняет российская авиакомпания Red Wings, а также перевозчик Израиля EL AL. Из Сочи рейсы в Тель-Авив выполняют Red Wings и «Азимут».

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

Российский самолет развернулся в небе из-за ракетного удара по Израилю
Video

Всего Иран запустил по Израилю до 500 ракет, сообщала Jerusalem Post. Взрывы были слышны в различных районах страны, в том числе в Тель-Авиве. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что целью была военная инфраструктура Израиля. В связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем и прошедшей волной ракетных ударов Ирана Росавиация выпустила предупреждение для российских авиакомпаний. Им рекомендуется воздержаться от полетов в Иран, Ирак и Израиль.

Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram 

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Степанова Елена Степанова
Израиль Иран Red Wings
Материалы по теме
Reuters узнал о переводе верховного лидера Ирана в безопасное место
Политика
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Главное
Политика
В Иране заявили об уничтожении израильских F-35 в результате удара
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 18:04
ЦСКА победил «Пари НН» в гостевом матче Кубка РоссииСпорт, 22:54
Генсек ООН осудил «эскалацию за эскалацией» на Ближнем ВостокеПолитика, 22:31
ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо» в матче КХЛСпорт, 22:24
Reuters узнал о переводе верховного лидера Ирана в безопасное местоПолитика, 22:18
Трамп заявил, что войну на Ближнем Востоке можно было предотвратитьПолитика, 22:10
Кремль опроверг сообщения о подготовке переговоров Нетаньяху и ПутинаПолитика, 21:58
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. ГлавноеПолитика, 21:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ABBYY объяснила массовые увольнения россиян «путем трансформации»Технологии и медиа, 21:54
Росавиация рекомендовала отменить полеты в три страны из-за атаки ИранаПолитика, 21:45
В Иране заявили об уничтожении израильских F-35 в результате удараПолитика, 21:42
Иран заявил, что использовал при ударе по Израилю гиперзвуковые ракетыПолитика, 21:38
CNN узнал о заседании руководства Израиля в бункере во время атаки ИранаПолитика, 21:34
Погрузка на сети РЖД показала самое большое снижение с начала годаБизнес, 21:33
Reuters узнал, что Иран предупредил США и Россию об атаке на ИзраильПолитика, 21:32