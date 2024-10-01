Российский самолет развернулся в небе из-за ракетного удара по Израилю

На фоне ракетной атаки Ирана лайнеру, летевшему из Сочи в Тель-Авив, пришлось сесть в Египте. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от рейсов в Иран, Израиль и Ирак

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пассажирский лайнер авиакомпании Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив, был вынужден развернуться и уйти на запасной аэродром на фоне ракетного удара Ирана по Израилю.

«В связи с закрытием воздушного пространства Израиля рейс WZ4311 Сочи — Тель-Авив направлен на запасной аэродром», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Red Wings. Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх.

Ракетная атака продолжалась около часа, первые сообщения о запусках появились в районе 19:30 мск. На фоне ударов Ирак, Израиль и Иордания закрыли воздушное пространство, работа аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве была приостановлена.

Согласно данным Flightradar, из Москвы рейсы в Тель-Авив ежедневно выполняет российская авиакомпания Red Wings, а также перевозчик Израиля EL AL. Из Сочи рейсы в Тель-Авив выполняют Red Wings и «Азимут».

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Всего Иран запустил по Израилю до 500 ракет, сообщала Jerusalem Post. Взрывы были слышны в различных районах страны, в том числе в Тель-Авиве. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что целью была военная инфраструктура Израиля. В связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем и прошедшей волной ракетных ударов Ирана Росавиация выпустила предупреждение для российских авиакомпаний. Им рекомендуется воздержаться от полетов в Иран, Ирак и Израиль.