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Война санкций ,  
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Генпрокуратура подала иск к СНБО, Нацбанку Украины и JPMorgan

Сюжет
Война санкций
Иск касается экономических споров по гражданским правоотношениям, суть претензий не раскрывается. Среди ответчиков числится Национальный фонд инвестиций Украины, которому власти обещали передать конфискованные российские активы
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Российская Генпрокуратура подала иск к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку этой страны и Национальному фонду инвестиций. Также ответчиками указаны The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank N.A.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление 30 сентября, оно касается экономических споров по гражданским правоотношениям. Суть претензий не раскрывается.

Национальный фонд инвестиций Украины был учрежден в 2021 году с целью «реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины».

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Весной 2022 года, после начала полномасштабных боев, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что этому государственному предприятию передадут все российские активы на территории страны. Например, в январе 2023-го «Нацинвестфонд» получил акции украинских «дочек» Сбербанка и ВЭБ.РФ — «МР Банка» и «Проминвестбанка». Изъятием активов занимался СНБО.

В июне начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель рассказывал «РБК Украина», что с февраля 2022-го в стране обнаружили и арестовали связанные с Россией активы на сумму 38 млрд грн (почти $1 млрд).

В МИД России называли воровством любые возможные действия с замороженными средствами в других странах. В Кремле заявляли, что их конфискация на Западе станет «гвоздем в гроб» экономики и предметом судебных разбирательств.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Генпрокуратура иск в суд СНБО Нацбанк Украины JPMorgan Chase
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