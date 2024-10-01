Генпрокуратура подала иск к СНБО, Нацбанку Украины и JPMorgan
Российская Генпрокуратура подала иск к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку этой страны и Национальному фонду инвестиций. Также ответчиками указаны The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank N.A.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление 30 сентября, оно касается экономических споров по гражданским правоотношениям. Суть претензий не раскрывается.
Национальный фонд инвестиций Украины был учрежден в 2021 году с целью «реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины».
Весной 2022 года, после начала полномасштабных боев, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что этому государственному предприятию передадут все российские активы на территории страны. Например, в январе 2023-го «Нацинвестфонд» получил акции украинских «дочек» Сбербанка и ВЭБ.РФ — «МР Банка» и «Проминвестбанка». Изъятием активов занимался СНБО.
В июне начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель рассказывал «РБК Украина», что с февраля 2022-го в стране обнаружили и арестовали связанные с Россией активы на сумму 38 млрд грн (почти $1 млрд).
В МИД России называли воровством любые возможные действия с замороженными средствами в других странах. В Кремле заявляли, что их конфискация на Западе станет «гвоздем в гроб» экономики и предметом судебных разбирательств.