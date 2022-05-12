СНБО решил изъять активы Сбербанка и ВЭБа на Украине

Меру предложил Нацбанк и одобрило правительство. 25 февраля у Проминвестбанка и МР Банка отозвали лицензии. Как сообщает СНБО, в доход государства будут направлены все активы банков, кроме средств для выплаты кредиторам

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять 99,77% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк), принадлежащих Сбербанку. Решение СНБО от 11 мая утверждено указом президента, пишет «Интерфакс-Украина».

Власти изъяли также все другие финансовые активы «дочек» российских банков, за исключением 3 млрд гривен (около $100 млн) МР банка, которые будут направлены на удовлетворение требований кредиторов.

В ВЭБе пообещали обратиться в суд. «Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях. Напомним, что Стокгольмский суд признал ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства», — сказал РБК представитель госкорпорации.

«ПАО «Сбербанк» инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998», — сообщил РБК представитель Сбербанка.

Нацбанк Украины (НБУ) предложил конфисковать активы Сбербанка и Проминвестбанка в апреле. Глава регулятора Кирилл Шевченко оценил сумму, которая в результате будет направлена в доход государства, в $884 млрд. «Это денежные средства, облигации внутреннего государственного займа, депозитные сертификаты», — перечислил он. Шевченко сообщил, что письмо с таким предложением было направлено в правительство еще 11 марта.

В правительстве инициативу поддержали, отметив, что решение станет примером практического применения закона «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов». Его Верховная рада единогласно приняла 3 марта. В правительстве указали, что «следующим решением должно быть решение СНБО».

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25 февраля, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, НБУ решил отозвать у МР Банка и Проминвестбанка лицензии и ликвидировать их.