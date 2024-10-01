FT узнала мнение военных ВСУ с передовой о переговорах с Россией

Один из опрошенных FT военных выразил опасения, что конфликт, становясь «вечным», затронет не только его сына, который уже является солдатом, но и его внуков

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Украинские военные с передовой выступили за начало переговорного процесса между Киевом и Москвой, пишет Financial Times, пообщавшись с несколькими бойцами.

Командир батальона Михаил Темпер заявил, что его представления о целях, которые надо достичь, начали меняться. «Довольно трудно представить, что мы сможем отбросить [россиян] к границам 1991 года», — сказал он.

Еще один командир, Юрий, отметил, что боится перспективы «вечной войны». «Сейчас я за переговоры», — добавил он. По словам Юрия, его сын, который также служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ), из-за конфликта имеет все шансы провести большую часть своей жизни в сражениях и передать ту же участь уже своему сыну, то есть внуку Юрия.

Третий офицер заявил, что если США перестанут поставлять Украине оружие, военным «конец». FT привела слова председателя комитета по иностранным делам украинского парламента Александра Мережко, который сказал, что «общество истощено» конфликтом.

10 сентября The Wall Street Journal пообщалась с украинскими военными, и они, напротив, выступили против мирных переговоров. WSJ уточнила, что многие из тех, с кем редакции удалось поговорить, участвуют в военных действиях с 2014 года.

Один из военных, Иван Панченко, пообещал выступить против любого плана, который предусматривает нарушение целостности Украины. Другой военный, командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (сформирована из бойцов признанного террористическим и запрещенного в России полка «Азов»), полковник Андрей Билецкий заявил изданию, что видит «огромную опасность в хаотичном прекращении» боевых действий.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который в итоге не ратифицировали.

Летом Путин предложил начать мирные переговоры с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятии международных санкций.

После вторжения ВСУ в Курскую область российский президент заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».