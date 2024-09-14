Освобожденные из плена ВСУ российские военные прибыли в Москву

Взятые в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ) 103 российских военных прилетели в Москву, сообщает телеканал «Звезда».

Они будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства обороны.

Video

Обмен пленными между Россией и Украиной произошел 14 сентября. Киев передал 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Москва передала такое же число военных ВСУ, сообщило Минобороны России.

Возвращенные российские военнослужащие находились в Белоруссии. Посредником при обмене выступили ОАЭ. По данным МИД ОАЭ, этот обмен между Россией и Украиной при их посредничестве стал восьмым с начала текущего года, а общее число освобожденных достигло 1994 человек.