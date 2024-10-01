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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль атаковал дом командира ФАТХ в лагере палестинцев в Ливане

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Израиль ночью ударил по палестинскому лагерю на юге Ливана, целью атаки стал один из лидеров военизированного крыла ФАТХ Мунир аль-Макдах. Al Hadath пишет, что он ранен
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Израиль атаковал дом командира военизированного крыла палестинского движения ФАТХ «Бригады мучеников аль-Аксы» Мунира аль-Макдаха на юге Ливана, сообщают Reuters и Al Hadath.

Аль-Макдах жил в Айн-эль-Хильве — крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ливане, который находится близ города Сайда (всего в стране 12 лагерей). Al Hadath пишет, что при ударе по лагерю погибли пять человек, в том числе его сын, а сам генерал-майор ранен. Reuters при этом пишет, что судьба аль-Макдаха неизвестна.

ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) — одно из ключевых подразделений Организации освобождения Палестины (ООП), его председателем является Махмуд Аббас. ФАТХ контролирует регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла, а сектор Газа находится под контролем ХАМАС.

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В ночь на 1 октября израильская армия объявила, что начала «ограниченные, локализованные и целевые рейды» на юге Ливана против объектов «Хезболлы» в приграничных районах. Военные заявили, что эти объекты представляют собой непосредственную угрозу для израильских общин на севере. Накануне министр обороны Йоав Галант, анонсируя «следующий этап войны» против шиитского движения, заявил, что он должен «существенно изменить ситуацию в сфере безопасности» и позволить вернуть жителей городов на севере в их дома. По словам Галанта, ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы — «это еще не конец».

В сообщении ЦАХАЛ говорится, что израильская армия готовилась к точечным операциям на юге Ливана несколько недель и проводит их с учетом опыта, полученного в боях в секторе Газа.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ливан Израиль ФАТХ ЦАХАЛ
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