 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД оценил возможное закрытие Финского залива для российских судов

МИД: Россия расценит перекрытие Финского залива как нарушение морского права
Глава Сил обороны Эстонии заявил, что его страна вместе с Финляндией разрабатывает планы закрытия Балтийского моря для российских судов в случае угрозы. МИД отметил, что нормы морского права не содержат подобных положений
Виды Финского залива
Виды Финского залива (Фото: Алексей Смышляев / ТАСС)

Россия расценит возможное перекрытие Финского залива для ее судов как нарушение международного морского права, сообщили «РИА Новости» в МИДе.

«Его нормы не содержат положений, позволяющих даже исходя из какой-либо угрозы вводить меры по ограничению судоходства, тем более односторонние меры дискриминационного характера, направленные на конкретное государство», — заявили в ведомстве.

23 сентября командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило заявил в интервью Helsingin Sanomat, что его страна вместе с Финляндией разрабатывает планы закрытия Балтийского моря для судов России в случае угрозы с ее стороны. «В военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении», — сказал генерал (цитата по ERR), отметив, что закрытие Финского залива зависит от ситуации с безопасностью.

В Эстонии призвали разработать план запрета движения Балтийского флота
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Как отметили в МИД России, «не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти». Если страны планируют установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, это их суверенное право и, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подобные действия не станут препятствием судоходству. «Исходим из того, что в данном вопросе они будут строго придерживаться норм международного права», — сообщили в министерстве.

В Эстонии не впервые говорят о возможности блокады Балтийского моря для российских судов: в мае с таким предложением к соседним странам обратился предшественник Мерило на должности главы Сил обороны генерал Мартин Херем, отметив, что это позволит получить поддержку союзников в случае «агрессии».

Российский МИД предупреждал, что попытки ограничить судоходство в Балтийском море будут расценены «как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры». Замглавы ведомства Александр Грушко в октябре 2023 года заявил, что некоторые западные политики «мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО», но Россия этого не допустит.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финский залив Балтийское море Эстония Финляндия судоходство
Материалы по теме
Эстония открыла военную базу близ границы с Россией
Политика
Патрушев обвинил Запад в намерении лишить Россию выхода в Балтийское море
Политика
НАТО подняло истребители из-за российского самолета над Балтийским морем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
Израиль атаковал дом командира ФАТХ в лагере палестинцев в ЛиванеПолитика, 09:09
Министр обороны Украины предложил уволить трех замов и госсекретаряПолитика, 09:02
Захарова назвала Блинкена подлецом за слова о трагедии в Бабьем ЯреПолитика, 09:00
Высокая ставка и депозиты: как максимально выгодно вложить деньгиPro, 08:57
США поддержали уничтожение объектов «Хезболлы» вдоль границы с ИзраилемПолитика, 08:57
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:54
Сафонов вызвал недоумение. Как российские футболисты сыграли за границейСпорт, 08:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Парламент Японии утвердил нового премьераПолитика, 08:29
«Игрушка» на $11,8 млрд: как Duolingo стала синонимом изучения языковPro, 08:29
МИД оценил возможное закрытие Финского залива для российских судовПолитика, 08:25
Глава МАГАТЭ Гросси посетит БелоруссиюОбщество, 08:15
Российский филиал одного из крупнейших мировых рекрутеров cменил названиеТехнологии и медиа, 08:00
На МКАД ограничили движение после столкновения трех автомобилейОбщество, 07:48
Экс-замглавы МЧС по Кубани обвинили в покушении на подчиненногоОбщество, 07:46