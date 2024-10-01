МИД оценил возможное закрытие Финского залива для российских судов

Глава Сил обороны Эстонии заявил, что его страна вместе с Финляндией разрабатывает планы закрытия Балтийского моря для российских судов в случае угрозы. МИД отметил, что нормы морского права не содержат подобных положений

Виды Финского залива (Фото: Алексей Смышляев / ТАСС)

Россия расценит возможное перекрытие Финского залива для ее судов как нарушение международного морского права, сообщили «РИА Новости» в МИДе.

«Его нормы не содержат положений, позволяющих даже исходя из какой-либо угрозы вводить меры по ограничению судоходства, тем более односторонние меры дискриминационного характера, направленные на конкретное государство», — заявили в ведомстве.

23 сентября командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило заявил в интервью Helsingin Sanomat, что его страна вместе с Финляндией разрабатывает планы закрытия Балтийского моря для судов России в случае угрозы с ее стороны. «В военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении», — сказал генерал (цитата по ERR), отметив, что закрытие Финского залива зависит от ситуации с безопасностью.

Как отметили в МИД России, «не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти». Если страны планируют установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, это их суверенное право и, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подобные действия не станут препятствием судоходству. «Исходим из того, что в данном вопросе они будут строго придерживаться норм международного права», — сообщили в министерстве.

В Эстонии не впервые говорят о возможности блокады Балтийского моря для российских судов: в мае с таким предложением к соседним странам обратился предшественник Мерило на должности главы Сил обороны генерал Мартин Херем, отметив, что это позволит получить поддержку союзников в случае «агрессии».

Российский МИД предупреждал, что попытки ограничить судоходство в Балтийском море будут расценены «как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры». Замглавы ведомства Александр Грушко в октябре 2023 года заявил, что некоторые западные политики «мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО», но Россия этого не допустит.