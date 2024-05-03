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Политика ,  
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Армия Эстонии предложила соседям задуматься о блокаде Балтики для России

Глава Сил обороны Эстонии предложил рассмотреть блокаду Балтийского моря
Глава Сил обороны Эстонии назвал возможную блокаду Балтийского моря ключевым вопросом, заявив, что это позволит получить поддержку союзников в случае «агрессии России». Москва предупреждала о последствиях закрытия моря для судов
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил соседним странам рассмотреть возможность блокады Балтийского моря, чтобы «агрессор» не смог развернуть там противокорабельную и противоракетную оборону. Его слова приведены в ежегоднике Сил обороны, который был опубликован 3 мая.

Херем заявил, что Россия, которая продолжает военные действия на Украине, «агрессивна как в риторике власти, так и в обществе», и собирается наращивать военный потенциал и объемы военного производства. Эстония в последние два года готовится к угрозам и развивает военные возможности на море — в частности, у страны на вооружении есть морские мины и противокорабельные ракеты.

«Вместе с Польшей и новыми членами НАТО — Швецией и Финляндией — мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем — возможную блокаду в Балтийском море. В результате агрессор вряд ли сможет развернуть там корабельную и противовоздушную оборону, а мы сможем получить воздушную и морскую поддержку союзников», — считает генерал.

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Виды острова Готланд

Выход к Балтийскому морю помимо вышеуказанных стран имеют также Германия, Литва, Латвия и Дания.

Ранее 3 апреля представитель российского МИДа Мария Захарова пообещала, что Москва жестко ответит на попытки ограничить проход судов в Балтийском море. Такие действия будут расценены «как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры», предупредила она. По словам Захаровой, в СМИ Дании идет «раздувание целой кампании» относительно танкеров с российской нефтью в балтийских водах: в Копенгагене опасаются, что суда непригодны или не застрахованы, что может привести к экологической катастрофе. В то же время, сказала Захарова, в Дании «заткнулись и молчат в тряпочку» по поводу последствий для экологии из-за подрыва «Северных потоков» в 2022 году.

Опасения по поводу того, что Россия может создать «экологический хаос» в Балтийском море, выражал и глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем. «Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема в результате столкновения или утечки с одного из этих кораблей», — говорил он The Guardian. Бильстрем заявлял также, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО изменило стратегическую ситуацию в регионе, поскольку Россия осталась единственной страной с выходом к Балтийскому морю, не являющейся членом Североатлантического альянса. В марте Стокгольм задумался об укреплении обороны острова Готланд в море.

В октябре 2023 года замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что некоторые западные политики «мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО». «Этого не будет, не будет никогда», — пообещал он, отметив, что возможное решение стран альянса об остановке прохода российских кораблей по Балтийскому морю будет нарушением международного права.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эстония Балтийское море Швеция Польша Финляндия НАТО
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