Армия Эстонии предложила соседям задуматься о блокаде Балтики для России

Глава Сил обороны Эстонии назвал возможную блокаду Балтийского моря ключевым вопросом, заявив, что это позволит получить поддержку союзников в случае «агрессии России». Москва предупреждала о последствиях закрытия моря для судов

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Глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил соседним странам рассмотреть возможность блокады Балтийского моря, чтобы «агрессор» не смог развернуть там противокорабельную и противоракетную оборону. Его слова приведены в ежегоднике Сил обороны, который был опубликован 3 мая.

Херем заявил, что Россия, которая продолжает военные действия на Украине, «агрессивна как в риторике власти, так и в обществе», и собирается наращивать военный потенциал и объемы военного производства. Эстония в последние два года готовится к угрозам и развивает военные возможности на море — в частности, у страны на вооружении есть морские мины и противокорабельные ракеты.

«Вместе с Польшей и новыми членами НАТО — Швецией и Финляндией — мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем — возможную блокаду в Балтийском море. В результате агрессор вряд ли сможет развернуть там корабельную и противовоздушную оборону, а мы сможем получить воздушную и морскую поддержку союзников», — считает генерал.

Выход к Балтийскому морю помимо вышеуказанных стран имеют также Германия, Литва, Латвия и Дания.

Ранее 3 апреля представитель российского МИДа Мария Захарова пообещала, что Москва жестко ответит на попытки ограничить проход судов в Балтийском море. Такие действия будут расценены «как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры», предупредила она. По словам Захаровой, в СМИ Дании идет «раздувание целой кампании» относительно танкеров с российской нефтью в балтийских водах: в Копенгагене опасаются, что суда непригодны или не застрахованы, что может привести к экологической катастрофе. В то же время, сказала Захарова, в Дании «заткнулись и молчат в тряпочку» по поводу последствий для экологии из-за подрыва «Северных потоков» в 2022 году.

Опасения по поводу того, что Россия может создать «экологический хаос» в Балтийском море, выражал и глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем. «Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема в результате столкновения или утечки с одного из этих кораблей», — говорил он The Guardian. Бильстрем заявлял также, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО изменило стратегическую ситуацию в регионе, поскольку Россия осталась единственной страной с выходом к Балтийскому морю, не являющейся членом Североатлантического альянса. В марте Стокгольм задумался об укреплении обороны острова Готланд в море.

В октябре 2023 года замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что некоторые западные политики «мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО». «Этого не будет, не будет никогда», — пообещал он, отметив, что возможное решение стран альянса об остановке прохода российских кораблей по Балтийскому морю будет нарушением международного права.