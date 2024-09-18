В Эстонии призвали разработать план запрета движения Балтийского флота
Финское и эстонское военные командования планируют конкретизировать планы, как в случае необходимости и «экстремальной ситуации» запретить действия России в Балтийском море, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило в интервью Helsingin Sanomat.
«Морская оборона — это то, в чем Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, если это необходимо в истинном смысле слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», — отметил Мерило (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что в военном отношении сделать это возможно.
Журналисты издания уточнили, в какой ситуации может произойти закрытие Финского залива для России, и Мерило пояснил, что все зависит от ситуации с безопасностью. «Если возникнет опасность и это будет необходимо, мы готовы это сделать, чтобы защитить себя», — отметил эстонский главком.
В августе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти усиливают акватории Финского залива от атак с воздуха. В последний раз о перехвате дрона над Ленинградской областью Минобороны сообщило в январе.
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