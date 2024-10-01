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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль нанес мощный удар по южному пригороду Бейрута

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Израиль ударил по «оплоту» «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута, откуда незадолго до этого было приказано эвакуироваться жителям. В скором времени, вероятно, начнется наземная операция армии Израиля в Ливане
Дым после удара Израиля в южном пригороде Бейрута
Дым после удара Израиля в южном пригороде Бейрута (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Израильские самолеты нанесли удар в южном пригороде Бейрута, передают телеканал Al Jazeera и агентство Reuters.

Телеканал передает, что удар пришелся на район Лайлаки. Ранее Израиль призвал жителей этого пригорода покинуть дома. Живущие там сообщили Reuters, что с трудом находили такси, чтобы быстро выехать в безопасное место. Многие жители покинули район в предыдущие дни из-за участившихся атак со стороны Израиля.

Al Arabiya назвал южный пригород Бейрута «оплотом» «Хезболлы». 27 сентября ударом по этому району была разрушена штаб-квартира организации, во время атаки погиб ее лидер Хасан Насралла.

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Израиль вечером 30 сентября предупредил о скором начале «следующего этапа войны» против «Хезболлы». По данным портала Ynet, кабинет безопасности страны (туда входят премьер Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и другие) одобрил старт операции.

NBC News передавал, что Израиль уже провел несколько небольших разведывательных наземных операций с участием своих сил спецназначения в Ливане. По информации Ynet, израильская артиллерия расширила зону обстрелов на ливанской границе, танки вели огонь по целям на территории Ливана.

«Хезболла» сообщала, что атаковала израильские войска в приграничной зоне. Источники Reuters говорили, что в некоторых районах ливанская армия отступила от границы по меньшей мере на 5 км.

Израиль около недели ведет «упреждающую» операцию «Стрелы севера» против ливанской группировки, одна из целей — обеспечить безопасность севера Израиля и возвращение жителей региона в свои дома.

В понедельник, как сообщил Минздрав Ливана, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. Больше всего жертв — на юге страны, то есть у границы с Израилем. В общей сложности с начала трансграничных боевых действий около года назад в Ливане погибли 1745 человек и пострадали 8767, уточнило правительство страны.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Ливан Бейрут Хезболла
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