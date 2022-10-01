Роскомнадзор заблокировал сервис с музыкой и подкастами SoundCloud

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту в соответствии со ст. 15.3 закона об информации — она позволяет блокировать ресурсы с недостоверной общественно значимой информацией и призывам к массовым беспорядкам

Сайт музыкальной платформы SoundCloud заблокирован в России, следует из реестра Роскомнадзора. Ведомство ссылается на требование Генпрокуратуры от 22 сентября.

В качестве основания внесения в реестр указана ст. 15.3 закона об информации. В соответствии с ней ограничивается доступ к сайтам с призывами к массовым беспорядкам, а также материалы нежелательных организаций и «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений», создающая угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности. В последние месяцы Роскомнадзор мотивировал статьей 15.3 блокировку различных СМИ, а также сервисов — например, Patreon.

В реестре не указывается, что стало конкретным поводом для блокировки.

Soundcloud создали немцы Алекс Льюнг и Эрик Вахльфорс. Платформа была запущена в октябре 2008 года. На SoundCloud независимые исполнители могут делиться своей музыкой и общаться с аудиторией. У сервиса более 76 млн зарегистрированных пользователей, основной источник трафика — США.

На Soundcloud можно размещать не только музыку, но и, например, подкасты.