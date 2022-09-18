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Во «ВКонтакте» объяснили запрет музыканту собирать деньги для военных

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Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

«ВКонтакте» рекомендовал пользователям сотрудничать с проверенными благотворительными организациями, вместо того чтобы переводить деньги частным лицам.

«ВКонтакте» активно поддерживает работу благотворительных организаций и рекомендует пользователям, которые хотят оказать помощь другим по самым разным вопросам, сотрудничать именно с такими проверенными объединениями», — заявили РБК в пресс-службе компании.

Речь идет о денежных переводах, которые организует у себя на странице во «ВКонтакте» музыкант Петр Лундстрем. В соцсети он публикует реквизиты своих банковских карт, его подписчики переводят деньги, на которые, по словам музыканта, закупается техника для военных, участвующих в боевых действиях на Украине.

«Подразделению резервистов передано два тепловизора. Также один тепловизор направлен артиллеристам одного из подразделений Вооруженных сил России, воюющих на краснолиманском направлении. Еще два тепловизора в пути в Донецк, так же как три вторых мавика (квадрокоптеры фирмы Mavic. — РБК) и рации», — написал Лундстрем в соцсети 16 сентября, прикрепив видео, на котором мужчина благодарит его за покупку тепловизоров.

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

17 сентября музыкант опубликовал в своем телеграм-канале скриншот сообщения от службы поддержки «ВКонтакте», в котором говорится, что он нарушил правила соцсети. В сообщении содержится требование удалить пост с реквизитами.

«Мы просим отказаться от любых частных сборов, которые так или иначе связаны с военными действиями. Вы можете указывать только счета официальных благотворительных организаций», — заявили в службе поддержки соцсети.

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Петр Лундстрем — скрипач, выпускник Государственного музыкального колледжа имени Шопена, Московской консерватории и Высшей школы музыки Королевы Софии. С 2018 года занимает должность исполнительного директора Творческой мастерской Леонида Лундстрема (отец Петра Лундстрема). Также является художественным руководителем фестиваля Олега Лундстрема (дед Петра Лундстрема). Сам Петр периодически выступает с концертами в Донбассе, так, в 2016 году дал несколько концертов в Донецкой филармонии. После начала спецоперации тоже выступал в Донбассе.

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ВКонтакте сбор средств военные
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