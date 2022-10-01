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Вучич описал свои эмоции после взрывов на «Северных потоке»

Вучич: не знал, плакать или кричать, когда узнал о взрывах на «Северных потоках»
Президент Сербии подчеркнул, что если бы не «Турецкий поток», то страна вынуждена была бы отключать электричество на 12 часов в сутки из-за нехватки газа
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: predsednik.rs)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «не знал, плакать или кричать». когда узнал о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он сказал во время выступления на церемонии, посвященной вводу в эксплуатацию газового интерконнектора Болгария — Греция, сообщает портал Novosti.

«Я не знал, плакать или кричать, когда увидел, что произошло на «Северном потоке-2». А теперь представьте, что это происходит где-то в Черном море, и у нас кончилось топливо. Представьте, если бы мы не построили тот газопровод, который у нас есть, мы могли бы прямо сейчас сказать людям, что у них не будет электричества по 12 часов в сутки», — пояснил президент.

Вучич имел в виду газопровод «Турецкий поток» и его продолжение — «Балканский поток», по которому газ из России идет в том числе в Сербию. Первый газ в страну начал поступать 1 января 2021 года.

«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать
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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

В конце августа Вучич заявлял, что Сербия покупает у России газ по «фантастической» цене, учитывая ситуацию на энергетическом рынке Европы и рост цен на топливо. Прежний контракт Сербии и «Газпрома» истек в мае, по нему Белград закупал газ по $270 за 1 тыс. куб. м. По новому договору Сербия платит от $310 до $408 за 1 тыс. куб. м газа (в течение трех лет). Вучич подчеркивал, что такая цена топлива очень выгодна и по нефтяной формуле она могла быть ощутимо выше.

26 сентября на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы, из-за которых давление в трубах резко упало и образовались четыре утечки. «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG сообщила, что разрушения трубопроводов оказались «беспрецедентными».

В Кремле заявили, что это «террористический акт, возможно, на государственном уровне». «Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

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