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Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами

Дипломатические отношения Никарагуа и Нидерландов расторжены из-за «интервенционистской и неоколониальной» политики Амстердама, заявили в никарагуанском МИДе, передает портал el19digital.

Власти Нидерландов оскорбляли и продолжают оскорблять семья Никарагуа «угрозами и отменой общественных работ, например, в больницах в сообществах коренных жителей и выходцев из Африки», говорится в заявлении. В министерстве подчеркнули осуждение «преступлений» европейских стран в адрес стран-жертв агрессии, как Никарагуа.

«Империи и колонизаторы известны нам, ничто и никто не может заставить забыть об их преступлениях против человечности», — сказано в сообщении.

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Фото:Oswaldo Rivas / Reuters

С критикой Нидерландов накануне, 30 сентября, выступил на параде президент Никарагуа Даниэль Ортега. Он сообщил, что Нидерланды несколько лет назад пожелала открыть небольшую больницу в Никарагуа, однако в конце сентября нидерландский дипломат сообщил главе МИД Никарагуа Дени Монкада о приостановке строительства. По словам Ортеги, процесс строительства больницы даже не начинался.

«Посол пришел говорить с никарагуанцами так, как будто Никарагуа является голландской колонией», — подчеркнул Ортега, не назвав имя дипломата.

На территории Никарагуа действует только консульство Нидерландов, функции посольства выполняет дипмиссия в Коста-Рике

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Никарагуа Нидерланды дипломатические отношения разрыв дипломатических отношений
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