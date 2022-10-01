Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами

Дипломатические отношения Никарагуа и Нидерландов расторжены из-за «интервенционистской и неоколониальной» политики Амстердама, заявили в никарагуанском МИДе, передает портал el19digital.

Власти Нидерландов оскорбляли и продолжают оскорблять семья Никарагуа «угрозами и отменой общественных работ, например, в больницах в сообществах коренных жителей и выходцев из Африки», говорится в заявлении. В министерстве подчеркнули осуждение «преступлений» европейских стран в адрес стран-жертв агрессии, как Никарагуа.

«Империи и колонизаторы известны нам, ничто и никто не может заставить забыть об их преступлениях против человечности», — сказано в сообщении.

С критикой Нидерландов накануне, 30 сентября, выступил на параде президент Никарагуа Даниэль Ортега. Он сообщил, что Нидерланды несколько лет назад пожелала открыть небольшую больницу в Никарагуа, однако в конце сентября нидерландский дипломат сообщил главе МИД Никарагуа Дени Монкада о приостановке строительства. По словам Ортеги, процесс строительства больницы даже не начинался.

«Посол пришел говорить с никарагуанцами так, как будто Никарагуа является голландской колонией», — подчеркнул Ортега, не назвав имя дипломата.

На территории Никарагуа действует только консульство Нидерландов, функции посольства выполняет дипмиссия в Коста-Рике

Читайте на РБК Pro Pro Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Инструкции Pro Как раскрутить магазин на Wildberries Как раскрутить магазин на Wildberries Инструкции Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Статьи Pro Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Инструкции Pro К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Статьи Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи

Материал дополняется.