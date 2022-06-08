Никарагуа разрешила ввод российских войск в гуманитарных целях

Также страна разрешила въезд военного персонала США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики для учений или оказания гуманитарной помощи

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Президент Никарагуа Даниэль Ортега санкционировал ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 года, передает El Pais со ссылкой на правительственную газету La Gaceta.

«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — говорится в сообщении La Gaceta.

Въезд военного персонала, кораблей и самолетов из США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики был также разрешен для тех же целей.

Ранее посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов подтвердил, что российские военные специалисты открыто и на законных основаниях работают в Никарагуа, а корабли и самолеты в случае необходимости могут посещать никарагуанские порты и аэродромы.

Дипломат пояснил, что законы центральноамериканской страны допускают присутствие там военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию.

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В середине января замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в других странах, в частности на Кубе или в Венесуэле, заявил: «Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду», — поскольку решение России будет зависеть от «действий американских коллег». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российских сил в районе Южной Америки, ответил, что Россия думает об обеспечении своей безопасности и рассматривает разные сценарии.