Аэропорт в Тель-Авиве закроют из-за всеобщей забастовки
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закроют с 8:00 по местному времени (совпадает с московским) 2 сентября для взлетов и посадок на фоне всеобщей забастовки, передает Channel 12.
Поводом для забастовки стали обнаруженные Армией обороны Израиля в подземном тоннеле в секторе Газа тела шести заложников, в том числе россиянина Александра Лобанова. Ynet со ссылкой на выводы судмедэкспертизы писал, что на них обнаружены следы пулевых ранений в голову и другие части тела. Заложники были убиты в течение последних 48 часов.
Израиль возложил ответственность за произошедшее на палестинское движение ХАМАС. Боевики, в свою очередь, заявили, что заложники погибли в результате израильской атаки.
Форум «Семьи заложников и пропавших без вести» призвал провести шествие с «символическими гробами» и массовую акцию протеста рядом с штаб-квартирой ЦАХАЛ в Тель-Авиве. Глава израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Давид объявил о всеобщей забастовке 2 сентября. По его словам, действующие власти не способны освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, и «соглашение важнее всего остального».
С призывом к израильтянам выйти на акцию протеста обратились бывший министр обороны Биньямин Ганц и лидер оппозиции Яир Лапид.
После атаки ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль объявил о проведении операции «Железные мечи» в секторе Газа, целью которой является уничтожение палестинских боевиков и освобождение заложников.
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