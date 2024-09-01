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Палестино-израильский конфликт ,  
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Аэропорт в Тель-Авиве закроют из-за всеобщей забастовки

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
С 8:00 по местному времени будет закрыт аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за всеобщей забастовки, передает Channel 12. Поводом стали найденные в Газе тела заложников и сомнения премьера насчет новой сделки с ХАМАС
Аэропорт имени Бен-Гуриона
Аэропорт имени Бен-Гуриона (Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press)

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закроют с 8:00 по местному времени (совпадает с московским) 2 сентября для взлетов и посадок на фоне всеобщей забастовки, передает Channel 12.

Поводом для забастовки стали обнаруженные Армией обороны Израиля в подземном тоннеле в секторе Газа тела шести заложников, в том числе россиянина Александра Лобанова. Ynet со ссылкой на выводы судмедэкспертизы писал, что на них обнаружены следы пулевых ранений в голову и другие части тела. Заложники были убиты в течение последних 48 часов.

Израиль возложил ответственность за произошедшее на палестинское движение ХАМАС. Боевики, в свою очередь, заявили, что заложники погибли в результате израильской атаки.

Форум «Семьи заложников и пропавших без вести» призвал провести шествие с «символическими гробами» и массовую акцию протеста рядом с штаб-квартирой ЦАХАЛ в Тель-Авиве. Глава израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Давид объявил о всеобщей забастовке 2 сентября. По его словам, действующие власти не способны освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, и «соглашение важнее всего остального».

С призывом к израильтянам выйти на акцию протеста обратились бывший министр обороны Биньямин Ганц и лидер оппозиции Яир Лапид.

Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложников
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters
После смерти заложников премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС, которую стороны обсуждают в последние месяцы. Она включает в себя пункт об освобождении заложников. Нетаньяху также 1 сентября позвонил семьям погибших, две из них отказались принимать соболезнования, передает Channel 12.

После атаки ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль объявил о проведении операции «Железные мечи» в секторе Газа, целью которой является уничтожение палестинских боевиков и освобождение заложников.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина ХАМАС Тель-Авив заложники Биньямин Нетаньяху
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