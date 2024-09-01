Власти сообщили о попытке атаки дронов на Каширскую ГРЭС
В ночь на 1 сентября три дрона пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС, сообщил глава подмосковного городского округа Михаил Шувалов,
«Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», — написал он.
Каширская ГРЭС находится на берегу Оки вблизи Каширы, станция была построена в 1922 году. На пике мощность достигала 2068 МВт, с 2019 года начался вывод энергоблоков из эксплуатации. В 2001-м электростанция была отобрана в рамках конкурса на модернизацию с использованием отечественного оборудования. Предполагается, что к 2028 году на ГРЭС будет построено два энергоблока общей мощностью 900 МВт на базе российской газовой турбины ГТЭ-170.1.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, этой ночью силы ПВО сбили пять дронов, направлявшихся в сторону столицы: в Ленинском городском округе, Ступино, Подольске и Одинцово. Место уничтожения еще одного БПЛА он не уточнил.
Еще пять беспилотников уничтожили в Тверской области, по предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Игрь Руденя сообщал, что аппараты сбили в районе Конаково — в этом городе находится Конаковская ГРЭС, один из крупнейших производителей электрической энергии в центральной России.
Над Воронежской областью были сбиты более десяти дронов, в одном из районов загорелась трава, над Брянской — 26. Еще несколько дронов сбили в Липецкой области, в том числе над промзоной Липецка, в Тульской и Рязанской. Об уничтожении воздушных целей сообщали в Белгороде.
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