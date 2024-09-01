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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью за час сбили 12 дронов

Богомаз сообщил об уничтожении 12 дронов над Брянской областью за час
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Об уничтоженных БПЛА заявили также власти Липецкой, Воронежской и Курской областей

Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, за час ПВО сбила 12 дронов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

Об уничтоженных БПЛА поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября сообщили также власти Липецкой, Воронежской и Курской областей.

Над Брянской областью сбили восемь беспилотников
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Одна из предыдущих масштабных атак дронов на Брянскую область произошла в ночь на 21 августа, тогда над регионом были сбиты 23 беспилотника.

В предыдущую ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами уничтожили четыре БПЛА: два над Белгородской областью и по одному над Орловской и Курской. За день до этого ведомство отчиталось об уничтожении 18 беспилотников, большинства  — 11 аппаратов — над Брянской областью.

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Александр Богомаз Брянская область беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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