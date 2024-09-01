Над Брянской областью за час сбили 12 дронов
Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, за час ПВО сбила 12 дронов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.
Об уничтоженных БПЛА поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября сообщили также власти Липецкой, Воронежской и Курской областей.
Одна из предыдущих масштабных атак дронов на Брянскую область произошла в ночь на 21 августа, тогда над регионом были сбиты 23 беспилотника.
В предыдущую ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами уничтожили четыре БПЛА: два над Белгородской областью и по одному над Орловской и Курской. За день до этого ведомство отчиталось об уничтожении 18 беспилотников, большинства — 11 аппаратов — над Брянской областью.
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