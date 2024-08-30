Над Брянской областью сбили восемь беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Он уточнил, что дроны сбили в течение часа. В результате никто не пострадал, разрушений также нет, добавил глава региона.
В настоящее время в Курской, Белгородской и Воронежской областях продолжает действовать опасность атаки беспилотников.
После начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
Ситуация в приграничье обострилась после того, как 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Спустя две недели, 21 августа, Богомаз сообщил о попытке украинских военных прорваться и на территорию Брянской области. Он подчеркнул, что пограничники и военные отразили атаку.
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