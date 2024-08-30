Над Брянской областью сбили восемь беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что дроны сбили в течение часа. В результате никто не пострадал, разрушений также нет, добавил глава региона.

В настоящее время в Курской, Белгородской и Воронежской областях продолжает действовать опасность атаки беспилотников.

После начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Ситуация в приграничье обострилась после того, как 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Спустя две недели, 21 августа, Богомаз сообщил о попытке украинских военных прорваться и на территорию Брянской области. Он подчеркнул, что пограничники и военные отразили атаку.