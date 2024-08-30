Минобороны отчиталось об уничтожении 18 дронов за ночь
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 18 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.
В Брянской области уничтожили 11 дронов, в Калужской — четыре, в Белгородской — один, еще два сбили над Крымом, уточнили в ведомстве.
Мастные власти не сообщали о пострадавших и разрушениях после атак.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. Одна из наиболее массированных за последнее время произошла ночью 14 августа. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 117 дронов и четырех ракет над восьмью регионами. Больше всего беспилотников сбили в Курской и Воронежской областью — по 37 аппаратов.
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