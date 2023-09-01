СК попросит суд арестовать администратора телеграм-канала Moscow Calling

Андрей Куршин (Фото: avkurshin / VK )

Следственный комитет сообщил, что в суде будет ходатайствовать об аресте мужчины, обвиняемого в публичном распространении в мессенджере Telegram заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

«Расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале столичного СУ СК. «В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом г. Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

В сообщении не названа фамилия задержанного, однако источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что речь идет об администраторе телеграм-канала Moscow Calling Андрее Куршине.

Он был задержан 31 августа на Ленинградском вокзале, дома у Куршина прошел обыск. Телеграм-канал Moscow Calling насчитывает свыше 87 тыс. подписчиков. Публикации посвящены ходу военной операции, политическим событиям в России, на Украине и в других странах.

Уголовные дела против администраторов телеграм-каналов возбуждали и ранее. Троих авторов «Кремлевской прачки» (260 тыс. подписчиков) задержали и арестовали по делу о вымогательстве. По версии следствия, один из администраторов — отставной полковник ФСБ Михаил Поляков — получал деньги за наразмещение в канале сведений, «которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам» IT-компании «Ланит» и ее руководства — так называемый «блок на негатив».