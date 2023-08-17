Глава «Голоса» стал подозреваемым по делу о нежелательной организации

Обвинение Мельконьянцу пока не предъявлено, точное число фигурантов дела пока не известно. С обысками пришли к члену «Яблока» в Великом Новгороде Ксении Черепановой, сестра которой связала это с делом против «Голоса»

Григорий Мельконьянц (Фото: Александра Краснова / ТАСС)

Следователь провел допрос задержанного сопредседателя движения «Голос» (признано иноагентом) Григория Мельконьянца, против которого возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной организации, сообщил РБК его адвокат Михаил Бирюков.

«Только что закончился допрос Мельконьянца в качестве подозреваемого. Ждем дальнейшего решения следователя. Пока обвинение не предъявлено, мера пресечения не избрана», — сообщил адвокат.

Другой сопредседатель «Голоса» — Станислав Андрейчук, говорил РБК, что обыски, которые прошли у Мельконьянца и других лиц в восьми регионах, связаны с уголовным делом по признанной в России нежелательной организации ENEMO — сети наблюдательских организаций в странах Европы, в основном на Балканах.

Андрейчук рассказал, что когда-то «Голос» был ее участником, но после признания ENEMO нежелательной в России в 2021 году движение поясняло, что уже не взаимодействует с ней.

Источник «РИА Новости» сообщал, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России; предусматривает до шести лет лишения свободы).

Кроме того, по данным агентства, дело о фейках про российскую армию завели на бывшего исполнительного директора «Голос-Урал» Наталью Гусеву. РБК обратился к ней за комментарием.

В Великом Новгороде с обысками пришли к члену партии «Яблоко» Ксении Черепановой. Ее сестра, глава Новгородского отделения партии Анна Черепанова, связала это с делом в отношении «Голоса». Ксения Черепанова является кандидатом в депутаты Думы Великого Новгорода.

Точное количество людей, у которых были проведены обыски по делу о нежелательной организации, неизвестно, отмечает Андрейчук. Кроме того, он указывал, что пока нет данных, против кого именно возбуждено дело. В одном из постановлений сначала говорится о деле без указания фигурантов, а потом упоминается Мельконьянц и «другие неустановленные лица».

«Голос» сталкивается с обысками перед каждыми выборами с 2011 года, заявил Андрейчук. Он связывает новые следственные действия с единым днем голосования в сентябре и президентскими выборами 2024 года.

«Голос» занимается независимым наблюдением за выборами, его создали в 2000 году. Помимо Мельконьянца в руководство организации входят Станислав Андрейчук и Роман Удот. В реестр иноагентов движение попало в августе 2021-го. Причиной стало то, что ему оказала финансовую помощь гражданка Армении: «Голос» сообщал, что речь шла о переводе примерно на 200 руб. В марте прошлого года сайт движения заблокировали.

В прошлому году обыски проходили у Мельконьянца и других руководителей «Голоса». Тогда он заявлял РБК, что они состоялись «по совершенно надуманному предлогу, возбуждено какое-то уголовное дело в Иваново на активиста». Речь шла о постах местного активиста Михаила Гусева в его телеграм-канале «Дневник эмигранта».