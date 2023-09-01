Буданов заявил о желании перенести все боевые действия в Россию

Буданов поспорил с Зеленским о переносе военных действий в Россию

Глава ГУР Буданов не согласился с президентом Украины Зеленским и счел необходимым перенести конфликт на российскую территорию. Москва предупреждала о жестком ответе при украинских ударах вглубь России

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военный конфликт должен быть перенесен на территорию России, считает глава Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью телеканалу «1+1».

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», — сказал он.

Таким образом глава ГУР не согласился с мнением президента Украины Владимира Зеленского, который указал на риск, что Киев останется без помощи, если конфликт перейдет на территорию России.





Осенью 2022 года президент России Владимир Путин пообещал «защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя намерение ВСУ наносить удары по российским объектам в Крыму, пригрозил, что «запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина». Если удары будут нанесены «вглубь России», ответ Москвы может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным».

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