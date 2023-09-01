В московских аэропортах Внуково и Домодедово задержали более 40 рейсов

Во Внуково и Домодедово задержали более 40 рейсов

Во Внуково и Домодедово задержаны 40 рейсов, еще 20 отменены. В последние дни столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов.

В московских аэропортах вновь задерживаются рейсы. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», во Внуково задержаны 18 рейсов и 6 отменены, в Домодедово — задержаны 25 рейса, отменили еще 14.

Согласно онлайн-табло Внуково, пять бортов, которые должны были прилететь, направили в другие аэропорты — в Шереметьево и Нижний Новгород.

В Шереметьево ситуация менее напряженная — восемь рейсов задержано, три отменено.

Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что в столичных аэропортах объявлен план «Ковер». Его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. По данным Baza, в последний раз его вводили во Внуково и Домодедово 31 августа.

Позднее Сергей сообщил, что под Москвой, рядом с Люберцами сбит очередной дрон, пострадавших нет.

В последние дни столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов. Причиной становились атаки дронов. Например, накануне 45 самолетов из-за мер безопасности в Домодедово, Внуково и Жуковском перенаправили на запасные аэродромы. По словам мэра Сергея Собянина, тогда в Воскресенском районе Подмосковья ПВО сбили беспилотник, данных о пострадавших и разрушениях не было.

Ранее на этой неделе, 30 августа, работу столичных аэропортов ограничивали дважды. Первый раз — около 1:00 мск, тогда на полчаса было закрыто воздушное пространство над Внуково. Второй раз — около 3:00 мск, тогда ограничения ввели во всех трех аэропортах. Власти сообщили о сбитом дроне над Рузским районом Московской области.