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Токаев предложил ввести налог на роскошь, не затрагивающий средний класс

Президент Казахстана Токаев предложил ввести налог на роскошь
Этот налог будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости и автомобилей и не затронет средний класс, уточнил глава государства
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В Казахстане могут ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс. С таким предложением выступил президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны, передает «Sputnik Казахстан».

«Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь», — сказал Токаев.

Президент уточнил, что этот налог будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств.

О планах ввести налог на предметы роскоши Минфин Казахстана сообщал в феврале. «В частности, предлагается рассмотреть вопрос внедрения повышенного налогообложения на автотранспортные средства люксовых моделей высокой стоимости, таких марок, как, например, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati», — объясняли в ведомстве (цитата по Tengrinews).

Что касается недвижимости, речь шла о квартирах площадью более 300 кв. м, а также о жилых и дачных домах площадью более 400 кв. м.

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В 2014 году в России ввели налог на роскошь для владельцев элитных марок автомобилей. В прошлом году в список из более чем 1,4 тыс. позиций, куда, в частности, входят Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, BMW, Audi и Porsche, попали также модели Skoda, Volkswagen и Kia.

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Для владельцев машин из специального перечня транспортный налог рассчитывается по особому коэффициенту. Чем дороже автомобиль, тем выше и дольше применяется коэффициент на транспортный налог. Предусмотрена разбивка по трем категориям — на авто стоимостью 3–5 млн, 5–10 млн и 10–15 млн руб.

В марте Минпромторг предложил поднять минимальный порог стоимости легковых автомобилей, на которые будет распространяться налог на роскошь, с 3 млн до 10 млн руб.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Казахстан Касым-Жомарт Токаев налог на роскошь средний класс
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