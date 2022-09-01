Ющенко заявил о «толпе» президентов, убеждавших Зеленского на переговоры

По словам экс-президента, европейские лидеры считали, что сесть за стол переговоров следует немедленно. Однако после событий в Буче они поняли ошибочность этой позиции, подчеркнул он

Виктор Ющенко (Фото: Михаил Палинчак / SOPA / ZUMA / ТАСС)

В начале российской военной операции на Украину «толпой» приезжали европейские президенты и премьер-министры, которые уговаривали Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, заявил экс-президент Виктор Ющенко в интервью «Украинской правде».

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: «Садись за стол [переговоров], садись за стол, потом разберемся, — сказал Ющенко. — Но когда увидели Бучу, Гостомель, на этом фоне начали понимать, что, извините, украинская нация сейчас не разрешит никакому политику <...>, принять доктрину, сесть за стол и говорить о том, что «давайте мы заплатим за мир какой-то частью национальной суверенной территории». Да в голову это не придет никому».

Виктор Ющенко занимал должность премьер-министра Украины с 1999 по 2001 год, а с 2005 по 2010 год был президентом страны.

Кадры из украинского города Буча, на которых были сняты тела людей на улицах, в том числе со связанными руками, распространились в интернете в начале апреля. Киев обвиняет в убийстве сотен людей российских военных. Москва называет произошедшее провокацией. В частности, так утверждало российское Минобороны, а представитель президента Дмитрий Песков заявлял, что события в Буче — подлог, созданный для очернения российской армии. Российский МИД в свою очередь говорил, что целью был срыв мирных переговоров России и Украины.

Переговоры российской и украинской делегаций после событий в Буче действительно застопорились. В Киеве утверждали, что причиной стал изменившийся «эмоциональный фон». Зеленский также называл несколько «красных линий», после которых, по его словам, возобновить переговорный процесс будет невозможно. Среди них — проведение в Мариуполе военного трибунала над военными, сдавшимися в плен на заводе «Азовсталь», а также организация референдумов о присоединении к России на подконтрольных ее военным территориях.

Не обсуждается и возможность встречи президентов Зеленского и Путина. Ранее Киев неоднократно предлагал ее провести, Турция предлагала посреднические услуги при этом. Однако Москва заявляла, что сначала на встречах делегаций должна быть выработана «дорожная карта» мирного урегулирования, без этого встреча президентов невозможна.

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В середине августа CNN Türk со ссылкой на источники сообщил, что Россия смягчила свою позицию и теперь допускает обсуждение «дорожной карты» непосредственно на встрече президентов.