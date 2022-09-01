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Власти Италии конфисковали 11 вилл российского миллиардера

L’Unione Sarda: В Италии конфисковали 11 вилл у миллиардера Вячеслава Кантора
Совет Европы распорядился конфисковать виллы Вячеслава Кантора еще в апреле после введения против него персональных санкций, однако завершить арест удалось лишь спустя четыре месяца из-за переплетения трастов, пишет издание
Вячеслав Кантор
Вячеслав Кантор (Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters)

Власти Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Кантора, в том числе те, которые он купил у семьи бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. Об этом сообщает L’Unione Sarda.

Совет Европы поручил конфисковать активы Кантора в апреле, когда против него были введены персональные санкции, однако из-за сложной схемы владения процесс удалось завершить только в августе.

Как уточняет издание, виллы находятся в Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии.

Одна из них граничит с летней резиденцией Берлускони «Чертоза». Кроме того, часть арестованных вилл когда-то была куплена у семьи итальянского политика. В частности вилла «Примавера» ранее принадлежала матери Берлускони, а «Дольче Драго» — его младшему брату Паоло.

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В начале апреля ЕС и Великобритания ввели персональные санкции против Кантора. На тот момент он владел контрольным пакетом акций производителя минеральных удобрений «Акрон». В июне миллиардер избавился от контроля в химической компании, передав долю в 45,1% в управление трем топ-менеджерам.

Вячеслав Кантор занимает 27 место в рейтинге российских миллиардеров за 2022 год Forbes. Его состояние оценивается в $4,6 млрд.

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Представитель «Акрона» отказался от комментариев.

Власти европейских стран после введения санкций стали замораживать собственность российских миллиардеров.

В Италии арестовали комплекс жилой недвижимости, которая принадлежит попавшему под западные санкции бывшему совладельцу компании «Уралхим» Дмитрию Мазепину и его сыну, бывшему гонщику «Формулы-1» Никите.

В Кремле назвали эти шаги «бандитизмом на международном уровне» и «крахом частной собственности и частного бизнеса».

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Италия конфискация виллы миллиардер
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