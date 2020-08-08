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Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн

Рассылка велась, чтобы получить информацию о возможных кибератаках, нацеленных на грядущие президентские выборы в США, сообщили в Госдепе. Накануне россияне получили СМС с предложением $10 млн за данные о вмешательстве в выборы
Фото: Владимир Машатин / ТАСС
Фото: Владимир Машатин / ТАСС

Госдепартамент США в своей СМС-рассылке, которую получили и россияне, предлагал вознаграждение в размере $10 млн за информацию о киберугрозах, нацеленных на предстоящие выборы президента. Об этом со ссылкой на письмо представителя ведомства сообщил Reuters.

В Госдепе добавили, что рассылка «была направлена на повышение осведомленности на международном уровне».

«Это всемирная кампания на нескольких языках», — говорится в письме.

На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выплатят награду $10 млн за информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы по заданию иностранных государств. Средства будут выдаваться в рамках программы Госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice).

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Мария Захарова

После этого россияне стали получать СМС с соответствующим предложением. О том, что рассылка велась именно в рамках программы Госдепа, РБК подтвердили в посольстве США в Москве. «Как заявил президент США Дональд Трамп, США не потерпят иностранного вмешательства в наш избирательный процесс и ответят на угрозы из-за рубежа, которые нацелены на наши демократические институты. Правительство Соединенных Штатов готово дать жесткий ответ на подобные вызовы, чтобы защитить предстоящие выборы», — говорится в сообщении дипмиссии.

В российском МИДе СМС-рассылку Госдепа назвали «гибридной атакой». «Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. До этого, узнав о предложении Помпео, она пошутила, предположив, что теперь сайт Госдепа «ляжет от доносов на соседей».

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США неоднократно заявляли о вмешательстве России в выборы с помощью кибератак, деятельности в социальных сетях и обнародования секретных данных. Москва любые обвинения во вмешательстве в выборные процессы Соединенных Штатов отрицает.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Госдеп США, вмешательство России в выборы, СМС-рассылка
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