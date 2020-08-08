Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн

Рассылка велась, чтобы получить информацию о возможных кибератаках, нацеленных на грядущие президентские выборы в США, сообщили в Госдепе. Накануне россияне получили СМС с предложением $10 млн за данные о вмешательстве в выборы

Фото: Владимир Машатин / ТАСС

Госдепартамент США в своей СМС-рассылке, которую получили и россияне, предлагал вознаграждение в размере $10 млн за информацию о киберугрозах, нацеленных на предстоящие выборы президента. Об этом со ссылкой на письмо представителя ведомства сообщил Reuters.

В Госдепе добавили, что рассылка «была направлена на повышение осведомленности на международном уровне».

«Это всемирная кампания на нескольких языках», — говорится в письме.

На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выплатят награду $10 млн за информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы по заданию иностранных государств. Средства будут выдаваться в рамках программы Госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice).