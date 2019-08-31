Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Украинский президент считает, что может уговорить США инвестировать в экономику страны

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.

«Мы не пойдем к ним с протянутой рукой к ним. «Мы предлагаем инвестировать в страну. Нам нужны более дешевые деньги», - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что США являются стратегическим партнером Украины во многих сферах. Среди них Зеленский назвал энергетику, развитие оборонно-промышленного комплекса.

«Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Они скажут, что их интересует на Украине, мы скажем, что нам нужно от них», - добавил Зеленский.

«Мы готовы обсуждать бизнес. Есть еще вопросы международных отношений, в которых США нас поддерживают», - сказал украинский президент.

Трамп и Зеленский могли встретиться в Варшаве, куда американский президент должен был поехать по случаю мероприятий, связанных с 80-летней годовщиной начала Второй Мировой войны. Однако глава Соединенных Штатов 29 августа отменил визит в Польшу, объяснив это надвигающимся на страну ураганом «Дориан».