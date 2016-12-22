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В МИД Украины прокомментировали обвинение России в убийстве Захарченко
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В МИД Украины прокомментировали обвинение России в убийстве Захарченко
Политика, 22:57
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В МИД Украины прокомментировали обвинение России в убийстве Захарченко

В МИД Украины сообщили, что быстрая реакция МИД России на убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) является «попыткой прикрыть марионеток, которых она [Москва] поддерживает». Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Ранее МИД России призвал Киев прекратить делать «ставку на террористические методы решение» внутриукраинских проблем. В министерстве указали, что цель убийства Захарченко — сорвать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и выполнения минских договоренностей.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что Киев перешел к «кровавой войне» в Донбассе вместо мирного урегулирования. По ее словам, за убийством могут стоять украинские власти. В Службе безопасности Украины считают, что глава ДНР был убит российскими спецслужбами или стал жертвой криминальных разборок.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке. Пострадали три человека, включая министра доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»). По информации «Интерфакса», спецслужбы ДНР задержали «украинских диверсантов», подозреваемых в убийстве Захарченко.

Теги: Александр Захарченко , ДНР , Убийство , Украина
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