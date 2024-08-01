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Обмен заключенными ,  
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Двоих детей направили в Россию в рамках обмена заключенными

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Обмен заключенными
Самолеты с заключенными в аэропорту Анкары
Самолеты с заключенными в аэропорту Анкары (Фото: Tunahan Turhan / Reuters)

Имена двоих детей значатся в списке обмена российскими и западными заключенными, прошедшего 1 августа в Анкаре, сообщил турецкий телеканал NTV.

По его данным, их родителями могут быть осужденные в Словении за шпионаж супруги Людвиг Гиш и Мария Майер (Артем Дульцев и Анна Дульцева).

В Турции проходит обмен заключенными, в сделке принимают участие Россия, США, Германия и ряд других западных стран. Стороны обменяли 26 человек, среди которых были содержавшиеся в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, американский морпех Пол Уилан и бывший глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (признан иноагентом), передает TRT Haber.

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Эван Гершкович

Из Москвы в Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса RSD939) специального летного отряда «Россия», который используется управделами президента, следует из данных сервиса Flightradar24. С военной базы Рамштайн в Германии в сторону Турции отправился военно-транспортный самолет C-130J-30 Super Hercules (рейс HKY767).

Власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными, говорил в декабре прошлого года президент Владимир Путин.

Член СПЧ Ева Меркачева предположила, что исчезновение нескольких заключенных из колоний, где они отбывали наказание, может быть связано с их возможным «групповым обменом». В Кремле и посольстве США отказались от комментариев насчет возможного обмена. Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что по этой теме у него нет никаких комментариев.

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