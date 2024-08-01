В МИД ФРГ ответили на сообщение о выдаче Красикова

Вадим Красиков (Фото: Reuters)

В МИД Германии не стали отдельно комментировать возможность выдачи России отбывающего наказание в республике бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова. В ответ на просьбу РБК прокомментировать слухи о предстоящем обмене заключенными между Россией и западными странами при участии Берлина ведомство отправило заявление своего представителя от 31 июля.

«Министерство не несет ответственности за чье-либо освобождение», — ответил представитель министерства.

В 2022 году Москва уже просила включить Красикова в обмен заключенными с США.

Красиков приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которое произошло в 2019 году в Берлине. По версии следствия, Красиков подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета. Гражданин Грузии умер на месте, а россиянина задержали.

Приговор бывшему сотруднику ФСБ вынесли в декабре 2021 года. Суд согласился с прокуратурой, по версии которой речь шла не просто об убийстве, а о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле».

Россия неоднократно отрицала причастность к убийству Хангошвили. Президент Владимир Путин называл его «сепаратистом», принимавшим участие в боевых действиях, и одним из организаторов терактов в московском метро.