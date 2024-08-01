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Политика ,  
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СБУ задержала священника и железнодорожника по делу о шпионаже

По версии СБУ, настоятель одного из харьковских храмов передал России данные о месте и времени разгрузки поездов со служащими и техникой ВСУ, ему помог в этом друг, работающий в «Укрзализныце»
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании двух мужчин, подозреваемых в корректировке ударов по критическим объектам инфраструктуры, сообщило ведомство в Facebbok (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Они помогали в обстрелах эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы на передовую, считает следствие. Речь идет о настоятеле одного из харьковских храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, полагает СБУ. Для сбора данных он привлек своего знакомого — работника местного филиала оператора железных дорог «Укрзализныця», а тот предоставил внутренние документы с временем прибытия и отбытия эшелонов, а также мест их разгрузки.

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Как выяснила СБУ, священник вел переписку с куратором через анонимный чат в мессенджере, переписка начиналась в определенные периоды времени с заранее обговоренных смайлов, а после завершения беседы чат удалялся.

Фигурантам грозит до 12 лет колонии по статье о распространении информации, касающейся военных перевозок на Украине, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

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В мае Верховный суд Крыма признал виновными в шпионаже пятерых человек, которых сочли агентами украинских спецслужб, им дали от 11 до 16 лет.

По версии ведомства, они собирали и передали представителям Службы безопасности Украины сведения о расположении, маршрутах перемещения и численности российских войск в зоне военной операции. Переданная ими информация применялась украинскими силами для корректировки ударов по позициям российских военных, заявили в ФСБ.

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СБУ Украина УПЦ Укрзализныца шпионаж
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