СБУ задержала священника и железнодорожника по делу о шпионаже
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании двух мужчин, подозреваемых в корректировке ударов по критическим объектам инфраструктуры, сообщило ведомство в Facebbok (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Они помогали в обстрелах эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы на передовую, считает следствие. Речь идет о настоятеле одного из харьковских храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, полагает СБУ. Для сбора данных он привлек своего знакомого — работника местного филиала оператора железных дорог «Укрзализныця», а тот предоставил внутренние документы с временем прибытия и отбытия эшелонов, а также мест их разгрузки.
Как выяснила СБУ, священник вел переписку с куратором через анонимный чат в мессенджере, переписка начиналась в определенные периоды времени с заранее обговоренных смайлов, а после завершения беседы чат удалялся.
Фигурантам грозит до 12 лет колонии по статье о распространении информации, касающейся военных перевозок на Украине, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
В мае Верховный суд Крыма признал виновными в шпионаже пятерых человек, которых сочли агентами украинских спецслужб, им дали от 11 до 16 лет.
По версии ведомства, они собирали и передали представителям Службы безопасности Украины сведения о расположении, маршрутах перемещения и численности российских войск в зоне военной операции. Переданная ими информация применялась украинскими силами для корректировки ударов по позициям российских военных, заявили в ФСБ.
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