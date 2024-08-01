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Военная операция на Украине ,  
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Датский музыкант подал иск к Минобороны за отправку на военную операцию

Сюжет
Военная операция на Украине
Датчанин приехал в Россию из-за несогласия с западными ценностями, а затем подписал контракт с Минобороны. Но теперь он обратился в суд, заявив, что не хотел участвовать в конфликте, не говорит по-русски и его притесняют непальцы
Фото: адвокат Роман Петров
Фото: адвокат Роман Петров

Гражданин Дании заключил контракт с Минобороны России и «неожиданно для себя» был отправлен в зону боевых действий на военной операции, после чего подал иск против военного ведомства. Об этом сообщил его адвокат Роман Петров датским изданиям Nyheder и TV2. Юрист рассказал РБК детали дела и предоставил документы.

Датчанину 33 года, он работал музыкантом, адвокат попросил РБК не называть его имя. В Россию тот приехал прошлым летом, поскольку не был согласен с ценностями Европы и был недоволен «ухудшением политического климата».

Он получил временный вид на жительство до 19 октября. Когда срок его законного пребывания в России подходил к концу, он обратился за продлением ВНЖ, но процесс затянулся. Для решения проблемы он обратился в Минобороны, полагая, что это позволит ему получить гражданство и остаться в стране. В январе 2024 года мужчину уведомили о продлении ВНЖ, но к тому моменту его отправили в зону боевых действий.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

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Фото:Carlos Villalon / Getty Images

Датчанин предполагал, что ему позволят выбрать себе должность и он станет пограничником в Сибири или переводчиком с английского, объяснил мужчина через своего адвоката.

«Я не понял, что договор охватывал только зону боевых действий», — написал он. Датчанин высказался в поддержку президента Владимира Путина и российской армии, выразил восхищение «русским братством», но выразил нежелание участвовать в вооруженном конфликте с Украиной.

«Я никогда не вступал в российскую армию из-за желания воевать или зарабатывать деньги. Я пытался найти способ легально остаться в России, пока оформлялся вид на жительство», — пояснил датчанин.

Требование об освобождении от службы адвокат и его подзащитный обосновывают правилами набора в контрактную армию: новобранцы должны владеть русским языком. «Человек, который берет в руки оружие и становится солдатом российской армии, должен, конечно, уметь полностью понимать приказы, которые ему отдаются», — объяснил положения российских законов его адвокат. Он напомнил, что так как его подзащитный может общаться только на английском и датском, это противоречит ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Юрист подчеркнул, что его клиент не понял до конца, какой подписывает документ, и пообещал довести дело до Международного суда по правам человека (вероятно, имеется в виду Европейский суд по правам человека — ЕСПЧ, его решения Россия перестала исполнять в конце 2022 года. — РБК).

Но военный суд эти аргументы отверг, сейчас иск рассматривается в апелляционном порядке в другом военном суде. РБК ознакомился с решениями суда.

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В контракте говорилось, что срок его действия рассчитан на один год. Мужчина полагал, что он вернется в октябре 2024-го, но только этим летом он узнал о невозможности расторгнуть контракт в период мобилизации.

Его определили в подразделение, специализирующееся на запуске дронов. Датчанин рассказал, что сперва его направили в Ростов-на-Дону, а в декабре — в Луганск. Он пожаловался, что его заставляли пить водку, отбирали телефон, подозревали в шпионаже в пользу США и работе на Данию. Мужчина рассказал, что тренируется вместе с непальцами, но он им не понравился, и они игнорируют его или плюют в его сторону. Один из сослуживцев, бывший боксер, избил его, в результате чего остались синяки вокруг глаз, из носа шла кровь, рассказал датчанин. Он признал, что отказался ложиться в больницу по предложению командира.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Минобороны Дании сообщило журналистам, что «было проинформировано об этом случае и в настоящее время не имеет никакой дополнительной информации».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Яна Баширова Яна Баширова
Дания Минобороны контрактная служба Военная операция на Украине Россия Непал
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