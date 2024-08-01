Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке

Так зампред Совбеза отреагировал на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Россия осудила произошедшее, а Иран пообещал Израилю «суровое наказание». Израиль не признал свою причастность

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Полномасштабная война на Ближнем Востоке — единственный путь к «шаткому миру» в этом регионе, написал в своем англоязычном телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

«Узел на Ближнем Востоке затягивается», — заявил он, выразил сожаление в связи с невинными жертвами и назвал их заложниками «отвратительного государства — США».

Так Медведев отреагировал на убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Хания был в иранской столице на церемонии инаугурации президента Масуда Пезешкиана 30 июля. Он погиб в ночь на 31 июля в результате прямого попадания ракеты.

Палестинская группировка и ХАМАС винят в убийстве Израиль. Представители Армии обороны Израиля не комментировали сообщения о причастности страны к произошедшему.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал долгом Ирана «отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», и пригрозил Израилю «суровым наказанием». По данным The New York Times, он приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство главы ХАМАС. Со слова источников издания, Тегеран рассматривает возможность атаки беспилотников и ракет на израильские военные объекты.

Убийство главы политбюро ХАМАС осудили глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, МИДы Турции, Ирана, Китая и России. Pаместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что атака в Тегеране, приведшая к гибели Хании, - это попытка втянуть Иран в конфронтацию в регионе и «серьезный удар» по переговорам о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. В США также опасаются, что убийство может сорвать переговоры по освобождению израильских заложников в секторе Газа.