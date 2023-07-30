Авиационные службы сообщили о возобновлении приема рейсов в аэропорту Внуково

Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов. Об этом сообщили авиационные службы, передает ТАСС.

Из данных онлайн-табло следует, что задержанные рейсы начали посадку в 5:29. Первым самолетом, совершившим посадку после приостановки работы аэропорта, стал рейс Turkish Airlines из Стамбула.

Аэропорт приостановил работу после атаки беспилотников на Москву и Московскую область. В столичном регионе ввели временное ограничение на нахождение в воздухе любых воздушных судов.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, два беспилотника атаковали комплекс зданий «Москва-Сити». Никто не пострадал, но повреждения получили фасады на двух офисных башнях. Все здания в «Москве-Сити» эвакуировали.

Еще два беспилотника ударили по Одинцово и Красногорску. По данным Минобороны, их сбили системы ПВО.