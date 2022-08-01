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Лукашенко назначил Крутого послом Белоруссии в России

Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ о назначении Крутого послом в России
На должности посла в России Крутой сменит Семашко, который в январе проходил обследование в больнице. Помимо этого, он займет пост спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства
Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой (Фото: Юрий Орешкин / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым послом республики в России Дмитрия Крутого, сообщило БелТА.

Крутой был заместителем главы администрации президента и «непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции».

Теперь он помимо должности посла займет пост полномочного представителя Белоруссии при Экономическом совете СНГ, спецпредставителя республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщало БелТА, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали кандидатуру Крутого во время телефонного разговора 22 июля.

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На посту посла Белоруссии в России Крутой сменит Владимира Семашко. В январе 2022 года Telegram-канал Mash писал, что посла госпитализировали в Москве с сердечным приступом. Посольство Белоруссии, комментируя эту информацию, сообщило, что Семашко находится в больнице на обследовании и его состояние опасений не вызывает. В дипмиссии тогда добавили, что посол вернется к работе в «ближайшее время».

Должность замглавы администрации президента, которую до этого занимал Семашко, в свою очередь, получил бывший посол Белоруссии в Великобритании Максим Ермолович. Минск отозвал его 29 июля «в связи с целым рядом недружественных шагов» Лондона, направленных «на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам». Белоруссия также понизила уровень дипломатического представительства в Великобритании до временного поверенного в делах.

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