Белоруссия отозвала посла в Великобритании
Белоруссия отозвала посла в Великобритании и решила понизить уровень своего дипломатического представительства в Лондоне до временного поверенного, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, сообщило агентство «Белта».
Решение принято в связи с введением санкций против Белоруссии. Глаз напомнил об ограничительных мерах против экономики страны и финансовой системы, запрете на полеты авиакомпании «Белавиа» и невыдаче виз белорусским парламентариям для участия в Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это не позволяет вести с Лондоном полноценный диалог, добавил представитель МИД Белоруссии, но указал, что отзыв посла не означает закрытие каналов коммуникаций с Великобританией.
«Когда мы увидим возможности для возобновления конструктивного взаимодействия с Великобританией, мы примем соответствующее решение», — сказал Глаз.
Должность посла Белоруссии в Великобритании с 2020 года занимает Максим Ермолович, указано на сайте белорусского диппредставительства. До своего дипломатического назначения он почти 20 лет работал в Минфине Белоруссии, в том числе с 2018 по 2020 год возглавлял ведомство.
После начала военной операции России на Украине западные страны, включая Великобританию, начали вводить аналогичные ограничительные меры в отношении Белоруссии, поскольку, по их мнению, Минск оказывает содействие Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна не планирует участвовать в боевых действия на Украине.
Великобритания и ЕС запретили авиакомпании «Белавиа» полеты в своем воздушном пространстве после инцидента с нештатной посадкой самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Среди пассажиров рейса был главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России София Сапега.
Самолет летел из Афин в Вилюньс. Через три минуты после захода в белорусское воздушное пространство местный диспетчер сообщил, что самолет, под данным КГБ, заминирован. После экстренной посадки в Минске Протасевич и Сапега были задержаны.