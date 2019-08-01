СК вычислил самых активных участников беспорядков на акции в Москве

СК вычислил самых активных участников беспорядков на акции в Москве

Пятеро участников несогласованного митинга уже задержаны

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет (СК) нашел доказательства причастности более десяти участников несогласованной акции протеста, которая прошла в центре Москвы в минувшие выходные, к массовым беспорядкам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы», — следует из заявления следователей.

Пятеро участников акции протеста уже задержаны. Среди них волонтер штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь Алексей Миняйло, а также Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Имена еще двоих СК не называет. Следователи будут просить суд всех пятерых арестовать.

Глава международной правозащитной группы «Агора» и член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Павел Чиков на своем Telegram-канале написал, что Миняйло проходит сразу по трем частям ст. 212 УК РФ (организация, участие и призывы к массовым беспорядкам).