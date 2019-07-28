Путин поучаствовал в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге

Путин поучаствовал в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге

В мероприятии, посвященном 323-й годовщине образования российского флота, задействованы 4 тыс. военных, 43 корабля и 41 летательный аппарат. Парад возглавил специально воссозданный первый российский линкор «Полтава»

Президент Владимир Путин принимает проходящий в Санкт-Петербурге и Кронштадте парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ).

Парад начался в акватории Невы в районе Благовещенского моста. Строй кораблей возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль «Полтава». В мероприятии участвуют более 4 тыс. военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, 41 летательный аппарат. Среди кораблей — неатомная подлодка «Кронштадт», атомный подводный крейсер «Смоленск», фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Перед мероприятием президент в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова на борту картера «Раптор» обошел парадную линию кораблей и поздравил экипажи с праздником.

Также на параде побывали пять семей с детьми, которые пострадали от паводка в Иркутской области. Президент пригласил их на мероприятие во время встречи в Кремле.