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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Путин поучаствовал в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге
В мероприятии, посвященном 323-й годовщине образования российского флота, задействованы 4 тыс. военных, 43 корабля и 41 летательный аппарат. Парад возглавил специально воссозданный первый российский линкор «Полтава»

Президент Владимир Путин принимает проходящий в Санкт-Петербурге и Кронштадте парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ).

Парад начался в акватории Невы в районе Благовещенского моста. Строй кораблей возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль «Полтава». В мероприятии участвуют более 4 тыс. военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, 41 летательный аппарат. Среди кораблей — неатомная подлодка «Кронштадт», атомный подводный крейсер «Смоленск», фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Перед мероприятием президент в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова на борту картера «Раптор» обошел парадную линию кораблей и поздравил экипажи с праздником. 

Также на параде побывали пять семей с детьми, которые пострадали от паводка в Иркутской области. Президент пригласил их на мероприятие во время встречи в Кремле.

Общество
Минобороны обнародовало фотографии ко Дню Военно-морского флота

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году празднуется 323-я годовщина образования российского флота. Традиционный морской парад с участием 35 кораблей, в том числе из ВМС Филиппин и Вьетнама, завершился во Владивостоке, аналогичные мероприятия проходят на главных базах других российских флотов — в Астрахани, Севастополе, Балтийске и Североморске.

В день праздника Минобороны запустило на своем сайте специальный раздел, посвященный известным флотоводцам России. Там также опубликованы интересные факты из жизни и службы главнокомандующих ВМФ. 

Автор: Наталья Демченко
Теги: Морской парад, Владимир Путин, Санкт-Петербург
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