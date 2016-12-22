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Социологи зафиксировали снижение доверия россиян к государственным СМИ
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Социологи зафиксировали снижение доверия россиян к государственным СМИ
Политика, 16:42
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Социологи зафиксировали снижение доверия россиян к государственным СМИ
Доверие россиян к государственным СМИ снизилось с 65% в начале 2016 года до 47% в ноябре 2018-го, заметили социологи ФОМа. Доверие к негосударственным СМИ за тот же период выросло почти в два раза
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

​Снижение доверия

Социологи ФОМа обнародовали итоги опроса о СМИ и журналистах. В рамках своего исследования они изучали уровень доверия россиян к медиа, а также источники получения информации респондентами.

Опрос «ФОМнибус» был проведен 17–18 ноября. В рамках исследования социологи опросили 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов в 53 регионах России.

Согласно итогам опроса, если 31 января 2016 года государственным СМИ доверяли 65% опрошенных, то при опросе 18 ноября 2018 года такое мнение выразили 47% опрошенных. В то же время доверие к негосударственным СМИ за тот же период выросло почти в два раза: с 13 до 25%.

По статистике, люди пенсионного возраста (старше 60 лет) чаще верят государственными СМИ (65%) и меньше частным (9%). В то же время молодежь (18–30 лет) больше доверяет частным СМИ (41%), нежели государственным (37%).

Социологи также фиксируют постепенное падение доли респондентов, черпающих информацию из телевидения: с 92% в 2011 году до 71% 18 ноября 2018 года. За это же время с 20 до 43% выросло число опрошенных, узнающих новости из интернета, и с 7 до 19% — из социальных сетей. На разговоры с родственниками и друзьями приходится 15%, на печатную прессу — 14% и на радио — 13%.

Общественно важные проблемы и темы, информацию о которых допустимо умалчивать в государственных интересах, существуют; так считают 60% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 21%. В январе 2016 года эта пропорция составляла 74 к 14%.

Большинство россиян (56%) согласны с тем, что существуют общественно важные проблемы и темы, при освещении которых допустимо искажение информации в государственных интересах. Обратного мнения придерживаются 25%.

Перенасыщенность повестки и социальные сети

Ответы респондентов показывают два тренда, рассказала РБК социолог ФОМа Лариса Паутова. Первый тренд — это перенасыщенность информационной повестки. «В 2014–2016 годах респонденты давали позитивные оценки СМИ. Но со временем появилась усталость от насыщенной политической и экономической повестки, что могло привести к снижению доверия к информации, — полагает Паутова. — Человеческий мозг не может долго находиться в плотном информационном поле, нужен информационный «детокс».

Второй тренд, говорит Паутова, — это трансформация источников потребления информации. «За эти два-три последних года резко выросла популярность интернет-СМИ, молодежь полностью ушла в социальные сети, потребление информации стало урывочным», — отметила эксперт ФОМа.

На снижение доверия к государственным СМИ могло повлиять исчерпание «крымского эффекта» и затухание конфликта с Западом, прокомментировал РБК социолог Левада-центра Денис Волков. «Нет мобилизации, когда нужно верить своим, что бы они ни говорили, — рассуждает эксперт. — С другой стороны, с точки зрения граждан, в освещении пенсионной реформы СМИ подыгрывают власти». Профессор МГИМО Валерий Соловей сказал РБК, что итоги опроса связаны с «усталостью граждан от пропаганды».

Паутова уточнила, что в представлении респондентов государственными СМИ — это скорее федеральные каналы. В России государственными или частично государственными СМИ являются «РИА Новости», ТАСС, «Российская газета», «Парламентская газета», «Первый канал», ВГРК, «Звезда». В большинстве регионов страны имеются СМИ, подконтрольные областным администрациям.

Каким журналистам доверяют россияне

Второй блок вопросов социологов был посвящен отношению респондентов к журналистам. 28% респондентов считают уровень профессионализма российских журналистов высоким, 45% — средним, 12% — низким. В ноябре 2018 года всего 26% респондентов считали, что уровень журналистов повысился, 43% — не изменился, 11% — снизился.

Журналисты пользуются доверием в обществе, считают 51% опрошенных. Обратного мнения придерживаются 30% участников опроса.

В первую очередь для респондентов авторитетно мнение телеведущего Владимира Соловьева — к нему прислушиваются 7%. По 2% опрошенных назвали фамилии других телевизионных журналистов — Владимира Познера, Андрея Норкина, Ольгу Скабееву, Ираду Зейналову, Евгения Попова. В ранее опубликованном исследовании фонда «Медиастандарт» в топе наиболее авторитетных для россиян журналистов также упоминались телеведущие Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер.

На сегодняшний день журналисты оказывают серьезное и положительное влияние на жизнь страны, считают 39% респондентов. 12% придерживаются противоположного мнения, еще 31% отрицают влияние в принципе.

Респонденты (48%) скорее верят, что на сегодня у журналистов достаточно возможностей свободно высказывать свое мнение. Этих возможностей слишком мало, считают 26%. Еще 14% уверены​, что их слишком много.

В редакции федерального бюджета на 2019 год общая сумма поддержки СМИ снизилась на 22% — с 82,4 млрд руб. в 2018 году до 64,3 млрд руб. Уменьшение расходов на СМИ связано в первую очередь с тем, что в связи с переходом на цифровое вещание, государство в следующем году уже не будет выделять деньги ВГТРК на организацию тестового вещания и на 57%.юдо 1 млрд руб., снизит субсидии холдингу на производство программ в цифровом формате. Также на 75% уменьшатся субсидии «Матч ТВ» на подготовку и трансляцию XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске — с 790,5 млн руб. в 2018 году до 197,6 млн руб. Больше всего субсидий от государства получают государственный холдинг ВГТРК и телеканал RT. В следующем году им будет выделено из бюджета 22 млрд руб. и 20,5 млрд руб. соответственно.

Государство также компенсирует вещателям распространение сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек, в 2019 году на эти цели будет выделено 7,1 млрд руб. В числе получателей субсидий — «Первый канал», НТВ, «Матч ТВ», и другие. «Первому каналу», в котором государству принадлежит 51%, для стабилизации финансового состояния требуется ежегодная господдержка по 6,5 млрд руб. в 2018–2021 годах и по 5 млрд руб. в 2022–2025 годах. Об этом писал «КоммерсантЪ», ссылаясь на доклад​, подготовленный аудиторско-консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) по заказу вещателя.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: ФОМ , социологический опрос , доверие , государственные СМИ
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