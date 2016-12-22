МИД подтвердил наличие документов Джемаля и его коллег у погибших в ЦАР
Общество, 21:31
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МИД подтвердил наличие документов Джемаля и его коллег у погибших в ЦАР
У трех человек, погибших в Центральноафриканской Республике, при себе были документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, говорится в сообщении российского МИДа. Это были журналистские документы, отметили в ведомстве.
Российское посольство о пребывании россиян в стране не знало, дипломаты контактируют с правоохранительными органами и правительством ЦАР, чтобы выяснить обстоятельства смерти россиян, заявили в МИДе.
Тела погибших отправят в Россию, говорится в сообщении.
Ранее имена погибших называли в проекте «Центр управления расследованиями». Главный редактор ЦУР Андрей Коняхин сказал РБК, что журналисты приехали в ЦАР утром 28 июля, они планировали снимать документальный фильм о ЧВК Вагнера.Тело Джемаля опознала его супруга Ирина Гордиенко. По ее словам, фотографию тела ей прислали «по дипломатическим каналам».