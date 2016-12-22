Bloomberg узнал о намерении Ассанжа покинуть посольство Эквадора

По данным агентства, основатель WikiLeaks планирует отказаться от самоизоляции из-за проблем со здоровьем. За пределами посольства Ассанжу грозит арест за неявку в британский суд

Джулиан Ассанж (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж принял решение в ближайшее время покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне, где он находится последние шесть лет. Ассанж готов отказаться от самоизоляции из-за проблем со здоровьем, сообщил Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Свобода Ассанжу за пределами дипломатической миссии не гарантирована, отмечает агентство. У полиции Великобритании есть ордер на его арест за неявку в суд на рассмотрение вопроса о причастности к совершению сексуальных преступлений в Швеции. При этом дело о домогательстве было прекращено властями Швеции еще в мае 2017 года.

В правоохранительных органах Великобритании сообщили Bloomberg, что ордер по-прежнему в силе. МИД страны и адвокаты основателя WikiLeaks не предоставили комментарий агентству.

Джулиан Ассанж в 2012 году попросил политического убежища у Эквадора в связи с опасениями экстрадиции в США. В Америке против него было открыто расследование из-за разглашения секретной информации в рамках проекта WikiLeaks.

В июне 2012 года Вестминстерский магистратский суд выдал ордер на арест Ассанжа в связи с расследованием в Швеции. Тогда же он явился в полицию, где его допросили и отпустили под залог, после чего Ассанж и обратился в посольство Эквадора. Он получил статус натурализованного гражданина и за последние шесть лет ни разу не покидал здание дипмиссии.

27 июля президент Эквадора Ленин Морено потребовал от основателя WikiLeaks оставить посольство, заявив, что его пребывание там «не может продолжаться вечно». При этом Морено отметил, что Эквадору нужны гарантии, что жизнь Ассанжа будет в безопасности. На его охрану Эквадор потратил по меньшей мере $5 млн.

Позже Министерство связи Эквадора сообщило, что президент страны не давал распоряжений выселить Ассанжа из посольства, подчеркнув, что это решение должно стать результатом переговоров с правительством Великобритании.