Власти Эквадора опровергли предложение выгнать Ассанжа из посольства

Президент Эквадора Ленин Морено не давал распоряжений о выселении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне, где он получил политическое убежище из-за опасений в экстрадиции в США. Об этом говорится в заявлении Министерства связи Эквадора, сообщает эквадорское издание El Telegrafo.

Решение о пребывании Ассанжа в посольстве «должно быть достигнуто путем переговоров между правительствами Эквадора и Англии», говорится в сообщении.

Ранее на форуме ForoAmerica в Мадриде Морено заявил, что пребывание Ассанжа в посольстве не может длиться вечно и ему придется выйти. При этом глава Эквадора отметил, что никогда не поддерживал вмешательство в переписку и деятельность основателя WikiLeaks.

Ассанж обратился к Эквадору с просьбой предоставить ему политическое убежище в 2012 году. Он опасался, что власти Великобритании выдадут его США, где шло расследование о разглашении в материалах WikiLeaks секретной информации.

При этом в Британии его могут арестовать за неявку в суд, который должен был рассмотреть вопрос причастности основателя WikiLeaks к сексуальным преступлениям в Швеции. В мае 2017 года шведская прокуратура прекратила дело против Ассанжа, но британский ордер не утратил силу.