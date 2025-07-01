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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маск ответил Трампу на реплику «может потерять гораздо больше»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Бизнесмен Илон Маск заявил о возможности «обострить ситуацию» после слов президента США Дональда Трампа о том, что Маск «может потерять гораздо больше», и реплики о его возможной депортации — но пока воздержится от этого. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Х.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал Маск.

Ранее журналисты спросили американского президента, могут ли власти депортировать Маска — предприниматель родился и вырос в ЮАР, затем переехал в Канаду, а позже — в США, где получил гражданство и возглавил компании SpaceX и Tesla.

«Не знаю. Надо будет посмотреть», — ответил Трамп.

По мнению президента США, Маск «расстроен» тем, что потерял мандат на производство электромобилей.

«Он очень расстроен из-за всего этого. Но вы знаете, он может потерять гораздо больше. Я должен вам сказать, верно? Илон может потерять гораздо больше», — сказал Трамп.

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Политика
Илон Маск

Публичный конфликт Маска и Трампа начался в июне, после того как бизнесмен раскритиковал продвигаемый Трампом «большой прекрасный законопроект» (One Big Beautiful Bill Act) о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США.

По данным Bloomberg, Маск просил, чтобы в этом законопроекте сохранились субсидии для электромобилей в размере $7,5 тыс., которыми пользуется Tesla, и налоговые льготы на возобновляемую энергию. После того как ему не удалось этого добиться, бизнесмен призвал не принимать законопроект.

Трамп в ходе заочной перепалки заявлял, что самым простым способом сэкономить бюджет США было бы прекратить государственные субсидии и контракты компаний Маска. Также президент США предположил, что против Маска может начать действовать Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который сам бизнесмен курировал до начала июня.

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Евгений Вахляев
Илон Маск Дональд Трамп США субсидии
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Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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