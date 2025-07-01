Гладков о ремонте домов по 14 раз и возврате власти в приграничье. Видео
В приграничных районах Белгородской области иногда дома приходится восстанавливать по 14 раз, чтобы они в дальнейшем не разрушились еще больше. Об этом в интервью РБК рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что некоторые в регионе не понимали это решение, назвав это «сизифовым трудом».
Также в интервью он рассказал, что с началом боев администрацию одного из сел эвакуировали, но потом жители пожаловались на анархию. В итоге главу села вернули назад.
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