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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Гладков о ремонте домов по 14 раз и возврате власти в приграничье. Видео

Интервью Гладкова РБК о ремонте домов по 14 раз и возврате власти в приграничье
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Эксклюзивы РБК

Гладков о ремонте домов по 14 раз и возврате власти в приграничье. Видео
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В приграничных районах Белгородской области иногда дома приходится восстанавливать по 14 раз, чтобы они в дальнейшем не разрушились еще больше. Об этом в интервью РБК рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что некоторые в регионе не понимали это решение, назвав это «сизифовым трудом».

Также в интервью он рассказал, что с началом боев администрацию одного из сел эвакуировали, но потом жители пожаловались на анархию. В итоге главу села вернули назад.

Гладков рассказал об анархии из-за отселения администрации в приграничье
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Илья Доронов
Вячеслав Гладков интервью видео
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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