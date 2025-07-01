Гладков ответил на слова «сизифов труд» о восстановленных 14 раз домах

Некоторые дома в белгородском Шебекино восстанавливали 14 раз, кто-то называет это сизифовым трудом, заявил в интервью РБК Гладков. Дома не должны несколько лет стоять разрушенными, убежден губернатор

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Некоторые люди называют восстановление домов в зоне обстрелов в приграничье Белгородской области сизифовым трудом, но дома не должны три с половиной года стоять в непригодном для жизни состоянии, считает губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

Все действия, которые власть выстроила вместе с жителями и муниципалитетами, направлены на восстановление жилья и предприятий «в этот же день, в идеале в этот же час», подчеркнул глава региона: «Подметаем, замеряем, восстанавливаем, красим, белим. Формируем оценку, направляем заявку, получаем деньги, приобретаем. И у нас этот процесс многие называют сизифовым трудом». По словам Гладкова, некоторые многоквартирные жилые дома в Шебекино восстанавливали 14 раз. «Некоторые говорят: «Вячеслав Владимирович, зачем, если все равно прилетит?» Я говорю: «А вы хотите, чтобы три с половиной года этот дом стоял без крыши и без окон?» — объяснил глава региона сложившуюся практику восстановления.

По словам Гладкова, в области были восстановлены почти 41 тыс. жилых домов и квартир, сейчас в работе около 5 тыс. таких объектов. В прошлом году регион потратил на восстановление разрушенного около 20 млрд руб., сообщил он.

В конце мая первый заместитель губернатора Илья Пономарев сообщил, что, по предварительной оценке, общая стоимость программы по восстановлению и развитию территорий Белгородской области, пострадавших от боевых действий, составит 157,4 млрд руб. В программу войдут три блока: усиление мер безопасности, восстановление инфраструктуры и социальная поддержка жителей.

В разговоре с телеканалом РБК губернатор обратил внимание на то, что эта цифра была озвучена около месяца назад и за это время пострадали новые объекты инфраструктуры, назвав ее «достаточно условной».

1 июля Гладков сообщил, что правительство выделило 3,3 млрд руб. для компенсаций жителям за утраченное жилье. Деньги будут перечислены на открытые спецсчета пострадавших семей из Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Белгородского, Шебекинского, Валуйского округов.

Всего область получила из федерального бюджета, не считая этих средств, более 23 млрд руб.