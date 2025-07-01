 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 
Эксклюзив

Гладков ответил на слова «сизифов труд» о восстановленных 14 раз домах

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Некоторые дома в белгородском Шебекино восстанавливали 14 раз, кто-то называет это сизифовым трудом, заявил в интервью РБК Гладков. Дома не должны несколько лет стоять разрушенными, убежден губернатор

Гладков ответил на слова «сизифов труд» о восстановленных 14 раз домах
Video

Некоторые люди называют восстановление домов в зоне обстрелов в приграничье Белгородской области сизифовым трудом, но дома не должны три с половиной года стоять в непригодном для жизни состоянии, считает губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

Все действия, которые власть выстроила вместе с жителями и муниципалитетами, направлены на восстановление жилья и предприятий «в этот же день, в идеале в этот же час», подчеркнул глава региона: «Подметаем, замеряем, восстанавливаем, красим, белим. Формируем оценку, направляем заявку, получаем деньги, приобретаем. И у нас этот процесс многие называют сизифовым трудом». По словам Гладкова, некоторые многоквартирные жилые дома в Шебекино восстанавливали 14 раз. «Некоторые говорят: «Вячеслав Владимирович, зачем, если все равно прилетит?» Я говорю: «А вы хотите, чтобы три с половиной года этот дом стоял без крыши и без окон?» — объяснил глава региона сложившуюся практику восстановления.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По словам Гладкова, в области были восстановлены почти 41 тыс. жилых домов и квартир, сейчас в работе около 5 тыс. таких объектов. В прошлом году регион потратил на восстановление разрушенного около 20 млрд руб., сообщил он.

Гладков объяснил, когда восстановят жилье уехавших из России белгородцев
Политика

В конце мая первый заместитель губернатора Илья Пономарев сообщил, что, по предварительной оценке, общая стоимость программы по восстановлению и развитию территорий Белгородской области, пострадавших от боевых действий, составит 157,4 млрд руб. В программу войдут три блока: усиление мер безопасности, восстановление инфраструктуры и социальная поддержка жителей.

В разговоре с телеканалом РБК губернатор обратил внимание на то, что эта цифра была озвучена около месяца назад и за это время пострадали новые объекты инфраструктуры, назвав ее «достаточно условной».

1 июля Гладков сообщил, что правительство выделило 3,3 млрд руб. для компенсаций жителям за утраченное жилье. Деньги будут перечислены на открытые спецсчета пострадавших семей из Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Белгородского, Шебекинского, Валуйского округов.

Всего область получила из федерального бюджета, не считая этих средств, более 23 млрд руб.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына, Илья Доронов
Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил об атаке беспилотника на Белгород
Политика
Гладков сообщил о жертвах новой атаки дрона по Шебекино
Политика
В Шебекино от атаки FPV-дрона на предприятие пострадали шесть человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
В Баку сообщили о ликвидации двух ОПГ с участием россиян Политика, 14:40
ЦСКА подписал контракт с выступавшим 8 лет в Северной Америке россиянином Спорт, 14:36
ФАС снизила на ₽5,1 млрд необоснованные расходы на ЖКХ в России Недвижимость, 14:33
МИД сообщил о попытках отдельных сил «внести раскол» между Москвой и Баку Политика, 14:32
Как бизнес и государство поддержат МСП и экопроекты Отрасли, 14:28
Третья ракетка мира проиграла на старте Уимблдона Спорт, 14:25
В РПЛ избрали состав правления на следующий год Спорт, 14:18
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Вокалиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова внесли на «Миротворец» Политика, 14:15
В Пулково зоны для курения сделали платными Общество, 14:11
Объединение азербайджанцев в России призвало не поддаваться русофобии Политика, 14:08
Воспитанник футбольного ЦСКА умер в 27 лет Спорт, 14:03
«РусГидро» объявила о переезде штаб-квартиры из Москвы в Красноярск Экономика, 14:02
Гладков ответил на слова «сизифов труд» о восстановленных 14 раз домах Политика, 14:01
Проводников РЖД оснастили персональными видеорегистраторами IPTRONIC РБК Компании, 14:00