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Военная операция на Украине ,  
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Гладков объяснил, когда восстановят жилье уехавших из России белгородцев

Гладков: жилье уехавших из России белгородцев восстановят после военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине

Гладков объяснил, когда восстановят жилье уехавших из России белгородцев
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Поврежденное от обстрелов жилье и другое имущество жителей Белгородской области, которые уехали из России, будут восстанавливать после завершения военной операции на Украине, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Такое решение приняли на заседании оперштаба региона. Гладков поручил областным министерствам ЖКХ, строительства и цифрового развития составить единый реестр собственников этой категории.

Губернатор ранее пояснял, что речь идет не о тех, «кто выехал на день-два», а уехавших за рубеж вместе с семьей на постоянное проживание.

«Почему мы должны тратить деньги в первую очередь на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации? Почему мы должны восстанавливать [имущество] на одном и том же уровне, в одной и той же категории?» — отмечал Гладков.

Он предлагал «консервировать» поврежденные жилье и машины уехавших, а вопрос о компенсации рассматривать отдельно, уже после окончания военной операции.

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Военная операция на Украине Вячеслав Гладков жилье Белгородская область
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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