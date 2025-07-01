WP узнала, как Маску дали доступ к закрытой информации конкурентов

Издание утверждает, что Департамент эффективности государственного управления, который до недавнего времени возглавлял Маск, имел доступ к записям, содержащим коммерческие тайны частных компаний.

Илон Маск (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Илон Маск во время управления Департаментом эффективности государственного управления (DOGE) мог получить доступ к конфиденциальной информации частных компаний, которую может использовать против конкурентов, пишет The Washington Post.

Издание не обнаружило доказательств того, что DOGE неправомерно использовала правительственную информацию в интересах бизнес-империи Маска. Однако эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что полученные сведения сохраняют ценность, поскольку могут помочь компаниям Маска выходить на новые рынки или получать госконтракты.

Как установила газета, помощники DOGE получили практически неограниченный доступ к архивам Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB). В этом агентстве хранятся данные об алгоритмах платежных систем, аналогичных тем, которые Маск планирует интегрировать в свою социальную платформу X. По словам экспертов и сотрудников, DOGE также имел доступ к информации о миллионах американских потребителей в Министерстве финансов, Управлении социального обеспечения и Департаменте образования.

Сотрудники NASA сообщили, что представители DOGE могли просматривать внутренние оценки тысяч контрактов, включая те, что были заключены с конкурентами SpaceX. Сотрудники Министерства труда заявили, что помощникам DOGE было разрешено изучать любые записи агентства, включая десятки конфиденциальных расследований в отношении Tesla и других компаний Маска, а также их конкурентов.

«Ни одному человеку ранее не предоставлялся такой широкий доступ к системам данных бюро», — заявил Эри Мейер, бывший главный технолог CFPB. В интервью он и другие сотрудники охарактеризовали этот доступ как «уровень Бога».

Илон Маск и президент США Дональд Трамп сблизились во время предвыборной кампании в прошлом году, в результате чего бизнесмен был назначен куратором DOGE. Вместе они проводили политику сокращения государственных расходов, однако в начале лета поссорились. Причиной разлада стала критика Маска налогового законопроекта Трампа. Миллиардер назвал его «безобразием», а также негативно высказывался о пошлинах президента и заявлял, что без него тот бы не выиграл выборы. Позднее Маск извинился за свои высказывания, а Трамп назвал его «замечательным парнем», который «немного огорчен». Однако к началу июля их ссора вновь начала разгораться — Трамп, в частности, предложил проверить деятельность Маска.